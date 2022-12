Carlos Edriel Yulo pinakatigasin ng GAP

MULING kinilala ang 2020+1 Tokyo Olympian na si Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo bilang nangungunang gymnast ng bansa kasunod ng isang banner na taon na tinampukan ng pagwawagi ng mga medalya sa regional, asian at world.

Ipinutong sa 22-anyos na tubong Ermita, Maynila ng Gymnastics Association of the Philippines ang 2022 GAP-KG Management MVP Award nang pangunahan ang isang grupo ng mga kapwa national gymnast standout na mga pinapurihan nitong Biyernes sa Heritage Hotel sa Pasay.

Kinilala rin ang chairman ng PLDT Inc. at Smart Communications Inc. na si Manuel Pangilinan bilang Sports Godfather awardee dahil sa kanyang walang patid na suporta sa PH gymnastics at sports sa pangkalahatan sa pagtatag ng MVP Sports Foundation Gymnastics Center sa Intramuros, Maynila ngayong taon.

Si Yulo ang naging undisputed choice para sa top award matapos maghari sa 9th Artistic Gymnastics Senior Asian Championships sa Doha, nakatatlong gintong medalya at isang pilak, bemedalled na Pinoy sa 2022 Southeast Asian Games sa Vietnam na may limang ginto, dalawang pilak, at tinapos ang isang napakagandang taon na may pilak at tanso sa 41st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Liverpool. (Lito Oredo)