Mga top performer solon sa Central Visayas -RPMD

Matapos mabuo at mailathala ang ulat bilang resulta ng isang komprehensibong pambansang pagsusuri sa pangkalahatang pagganap ng mga nangungunang opisyal ng pamahalaan at gabinete ng bansa, ang RP-Mission and Development Foundation, Inc. (RPMD) ay nag-poll din sa lahat ng House of Representatives-District Representatives sa kanilang overall performance sa 2022.

Ang mga resulta para sa nangungunang limang Kinatawan ng Distrito sa Rehiyon VII (Central Visayas) ay ang mga sumusunod: si Deputy Speaker Vincent Francisco “Duke” Frasco ng Cebu (5th District) ay nakatanggap ng pinakamataas na rating ng performance ng trabaho na 94%. Sa 94 percent approval rating, si Cong. si Pablo John “PJ” Garcia ng ikatlong distrito ng Cebu ay “istatistikal tie” kay DS Frasco.

Si Deputy Speaker Frasco ay asawa ng “top-performing cabinet official” na si Christina Garcia-Frasco, na nagsisilbing Kalihim ng Turismo at anak ni Gobernador Gwen Garcia. Kapatid naman ni Congressman PJ si Governor Gwen.

Nasa ikalawang puwesto si Rep. Manuel “Chiquting” Sagarbarria ng Negros Oriental (2nd District) na may score na 91 percent, kasunod si Rep. Ed Rama ng Cebu City (2nd District) na may score na 90 percent, Rep. Jocelyn Limkaichong ng Negros Oriental (1st District) ay nasa ikaapat na puwesto na may 89 porsiyento, at si Rep. Edgar Chato ng Bohol (1st District) ay nasa ikalimang puwesto na may ebalwasyon na 88 porsiyento.

Niraranggo ang ika-6 hanggang ika-10 nangungunang mga Kinatawan na si Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon ng Mandaue City (Lone District ), 87 porsiyento; Rhea Mae Gullas ng Cebu (1st District ), 86 percent; Daphne Lagon ng Cebu (6th District), 85 percent; Alexei Tutor ng Bohol (3rd District), 85 percent; Vanessa Aumentado ng Bohol (2nd District), 83 percent; at Ma. Cynthia Chan ng Lapu-Lapu City (Lone District), 82 percent. Ipinahayag ni Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, na ang mga rating at ranking ng bawat District Representative ay tinutukoy ng kanilang mga nasasakupan batay sa “representasyon,” “legislation,” at “constituent service.”

Lumalabas din sa survey na “Boses ng Bayan” ng RPMD na tumanggap ng matataas na marka sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bise Presidente Sara Duterte para sa kanilang pagganap sa trabaho sa Central Visayas Region. Nakamit ni Pangulong Marcos ang 88 porsiyento, habang si Vice President Duterte ay nakatanggap ng 86 porsiyento.

Ang survey ng RPMD “Boses ng Bayan” na isinagawa noong Nobyembre 27-Disyembre 2, 2022, ng RP-Mission and Development Foundation Inc., ay isang independent, non-commissioned nationwide survey bawat distrito sa bawat rehiyon na may kabuuang 10,000 respondents na tinanong , “Inaprubahan mo ba o hindi sinasang-ayunan ang paraan ng paghawak ni [pangalan ng Kinatawan ng Distrito] sa kanyang trabaho bilang Congressman/Congresswoman?”. Ang margin ng error ay plus o minus isang porsyento.