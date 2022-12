Suwail sa dress code, mga babaeng Afghan ipina-ban ng iskul

Pinagbawalan ng mga unibersidad sa Afghanistan na papasukin para mag-aral ang mga babaeng Afghan na pasaway at hindi sumusunod sa kanilang dress code na pagsusuot ng hijab.

Ipinalabas ng Minsitry for Higher Education (MHE) ang direktiba nang makabalik ang Taliban sa kapangyarihan noong Agosto ng nakaraang taon.

Sinabi ni Minister Neda Mohammad Nadeem na binabewala ng mga babaeng Afghan ang direktiba at madalas ay nakasuot ang mga ito na parang ikakasal at wala pang kasamang lalaki ‘pag nagbibiyahe o lumalabas sa publiko.

“They were dressing like they were going to a wedding. Those girls who were coming to universities from home were also not following instructions on hijab.”

Pinalagan din niya ang pag-aaral ng mga babaeng Afghan ng mga science subject tulad ng engineering, agriculture at iba pa na aniya ay nakasisira sa dignidad ng mga female student gayundin sa kanilang kultura.