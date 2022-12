SIM card registration tinarget ng mga scammer

Sa Disyembre 27, 2022 pa magsisimula ang SIM card registration pero puntirya na agad ito ng mga scammer.

Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology (DICT) sa publiko tungkol sa mga kumakalat na email na nagpapanggap na galing sa mga telecommunication company para sa SIM card registration ng kanilang mga subscriber.

Sa public advisory ng DICT nitong Biyernes, Disyembre 23, pinayuhan nito ang publiko tungkol sa bagong scam kaugnay sa implementasyon ng Republic Act No. 11934 o Subscriber Identity Module (SIM) Registration Act.

Partikular na ibinabala ng DICT ang email kung saan ipinapabatid sa mga subscriber na may rehistradong account sa mga virtual o e-wallet at mobile payment applications na ang kanilang account ay restricted o pinahihigpitan alinsunod na rin sa bagong batas at marere-active lamang ito kapag lumahok sila sa pre-registration process.

Payo ng DICT na mag-ingat sa mga ganitong email para huwag ma-scam.

Paalala pa ng ahensya sa publiko na hintayin ang opisyal na guidelines na ilalabas ng DICT, National Telecommunications Commission (NTC) at ng mga telco kaugnay sa proseso ng SIM registration.

Inihayag pa ng DICT na magkakaroon sila ng press briefing kasama ang NTC, Department of the Interior and Local Government (DILG) at ang Department of Justice (DOJ) sa Lunes, Disyembre 26, para ilahad ang magiging proseso sa implementasyon ng SIM Registration Act.

Pangunahing dahilan kung bakit ipinasa ng Kongreso ang naturang batas ay dahil sa naging talamak na ang mga scam gamit ang cellphone at internet. (Dolly Cabreza)