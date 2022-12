‘Sabong On Air’ kampeon uli

PINUPOG ng ‘Sabong On Air’ ang pang-limang kampeonato matapos sikwatin ang titulo sa Face-Off 4-Stag Derby na ginanap sa Lipa City, Batangas nitong Huwebes.

Bago matapos ang 2022 ay naihabol ng ‘Sabong On Air’ ang inaasam na kampeonato sa pa-derby ng Team Diamond Cutters kung saan ay umabot sa 140 ang sultda.

Pag-aari ni veteran broadcast jourrnalist Ka Rex Cayanong, unang pinalo ng ‘Sabong On Air’ ang entry na ‘WDY Pangasinan’, sunod ang ‘Cagsawa’, ‘RSM Flash Bomba GF Merry X’Mas’ at ‘IJI Chesca Isaac’.

Nakatuwang ni Cayanong sa paghahanda ng manok ay ang kanyang handler na sina Ivan Celeste, Jimuel Santiago, Welmer Orel at team Liverwire sa pangunguna ni Jap Gagalac.

Kampeon din ang ‘Sabong On Air’ sa King Arthur 6-Cock Derby noong Hulyo, sa WPC Battle of the Big Boys noong Marso 21 at dalawang beses noong Mayo nang mag-combined entry sila ni Richrad Perez sa JP Dragon 6-Cock at Hagibiz 4-Cock Derby.

Si sabong sensation Cayanong ang bahagyang kumikinang sa industriya ng sabong ngayong taon.

Samantala, inaasahang lalahukan din ng ‘Sabong On Air’ ang sunod na schedule ng 4-Stag Derby ng Team Diamond Cutters na ilalarga sa Enero 2, 16 at 30, 2023, may entry fee ito na P11,000 at minimum bet na P11,000. (Elech Dawa)