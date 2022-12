ROTC Games inilunsad na

AGAD nang sisimulan ang paghahanda sa isang higanteng aktibidad sa local sports development at Reserve Officer Training Corps (ROTC) program ng gobyerno matapos pormal na inilunsad kahapon ang 2023 Philippine ROTC Games sa Lapu-Lapu Grand Stand sa loob ng Camp Aguinaldo.

Pinangunahan ni Department of Defense Undersecretary at officer-in-charge Jose Faustino Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa ambisyosong proyekto na kinasasangkutan din ng Armed Forces of the Philippines, Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

Agad itinalaga din si Faustino bilang chairman ng bagong tatag na Philippine ROTC Games Executive Organizing Committee matapos lumagda sina AFP chief Lt. Gen. Bartolome Vicente Bacarro, CHED Chairman Dr. Prospero de Vera III at PSC Chairman Jose Emmanuel “Noli” Eala at isang kinatawan ni Atty. Wharton Chan, ang punong legal na tagapayo ng POC, na kumakatawan sa pribadong sektor.

Lahat ay magiging miyembro ng organizing committee sa sporsfest na nilalayong itaguyod ang national pride, self-discipline, teamwork at excellence habang nagsisilbing bagong breeding ground para sa mga natatanging atleta para sa internasyonal na laro, ayon kay Vacarro.

Nagsilbing saksi sa MOA signing at pormal na paglulunsad ng Philippine ROTC Games si Sen. Francis Tolentino, na isang brigadier general sa Army reserve at pangunahing gumagalaw sa pagsisimula ng torneo na naglalayong palakasin ang higit na pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral sa kolehiyo sa ROTC at sports.

“The utilization of sports as a platform to propagate the ROTC program is both remarkable and brilliant for developing a healthy and alert citizenry,” sabi ni Eala.

“It (the Philippine ROTC Games) not only provides a viable format in training our young people towards their basic patriotic duty to the country but is also an avenue for a new, diverse and massed platform for our country’s grassroots development program,” dagdag nito.

“This multi-discipline event will enable us to identify new, dedicated and finely skilled student-athletes who will serve as sports heroes of the country in the future,” ayon pa kay Eala.

“Personally, I have always believed that the ROTC program of the country has been a potent tool for attaining the country’s overall integrity, honor and health” sabi naman ni Tolentino.

“Ang paglulunsad ng 2023 Philippine ROTC Games ay hudyat ng simula ng ating paghahanap para sa mga batang Pilipinong atleta na hindi lamang magiging mahusay sa palakasan kundi, higit sa lahat, ipapakita sa mundo na ang Pilipino ay may pusong kampeon,” pagtukoy pa ng senador.

“Ang aming layunin ay i-promote ang camaderie, teamwork at sportsmanship, na mahalaga sa pagbuo ng lakas at pagkatao ng katawan.

“This competition will not be a glorified intramurals but we aim to develop a pool of disciplined elite athletes.”

Sinabi naman ni Brig. Gen. Doroteo Jose Jalandoni, na kabilang sa mga nagkonsepto ng 2023 Philippine ROTC Games, na ang mga kumpetisyon sa mga ROTC cadets ay magsasangkot ng tatlong yugto na una ang sports clinics kung saan ang mga kadete ay matututo sa mga pangunahing kaalaman sa palakasan, simula sa mga regional meet tungo na sa National Championships.

Sinabi ni Jalandoni na ang mga palakasan sa inisyal na sportfest ay athletics, obstacle sports, swimming, boxing, arnis, weighlifting, kickboxing, e-sports, basketball, volleyball, target shooting at demonstrasyon ng gymnastics.

Idinagdag niya na ang mga ito ay magsasangkot ng mga ROTC cadets sa Army, Air Force at Navy, kasama ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay sa kanila upang makilahok sa National Philippine ROTC Games na pansamantalang nakatakda sa paligid ng Setyembre ng susunod na taon. (Lito Oredo)