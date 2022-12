Piolo katakam-takam ‘bukol’ sa IG

Muling tinakam ni Piolo Pascual ang mga beki, dahil muli nga siyang nagpa-yummy sa social media, na kahit ang mga barako ay nainggit sa kanya.

Sa mga video niya sa Instagram ay makikita kung paano napanatili ni Piolo ang kanyang mga bukol sa tiyan, o pandesal. Napapangiwi ang ilang netizen sa video dahil sa mga routine ni Piolo, na hindi nga madali.

Sabi nga, kahit nagkakaedad na si Papa P. napapanatili nito ang magandang katawan.

Maging sina Jericho Rosales, Dimples Romana ay nawindang sa malakasang work out ni Piolo.

Sabi ni Jericho, magpapadala na raw siya ng crispy pata, hindi para reward sa pagi-exercise ni Papa P, kundi gusto niya itong tumaba.

Sabi naman ni Dimples, uunahin muna niyang lantkan ang cake bago gawin ang ginagawa ni Piolo.

Mavy nilantad problema sa isip

Nilantad ni Mavy Legaspi sa social media ang pinagdadaanang mental health issue.

“Sending love to everyone who experienced the worst of their mental health this year. I’m proud of us for doing our bests to be okay. The journey hasn’t been perfect, but we made it,” sabi ni Mavy.

Sopresa ito sa mga fan ni Mavy, dahil kilalang masayahin ang bagets. Pero nagpapasalamat ang mga fan sa ginawa ni Mavy dahil naiibsan daw ang bigat ng kanilang dinadala.

Marami nga ang nagtataka na sa gitna ng masayang buhay ni Mavy at may supportive at mapagmahal na mga magulang, at dagdag pang marangya ang buhay niya, sikat na artista, nakakagulat na may mental health issue rin pala ito.

Vice jackpot: Ion kinumpara sa ibon

Lodi ang dating ng dyowa ni Vice Ganda na si Ion Perez, para kay Jugs Jugueta, pati na sa ibang mahilig sa basketball.

Nagpamalas ng galing ang hunk TV star sa challenge na hiningi sa kanya ni Jugs. Sa tweet ni Jugs makikitang nasa ibaba ng hagdanan si Ion na may mataas na kisame.

Tinanong ni Jugs si Ion kung gaano kataas ang kisame. Bumuwelo lang ito mula sa likod ng kamera, tumakbo, tumalon sabay tapik sa kisame.

Naloka si Jugs sa kakayanan ni Ion sa pag-abot sa kisame na may 8 feet ang taas.

Parang balewala lang kay Ion ang ginawa na animo ay isang ibon na lumipad at swabeng lumapag ang mga paa sa sahig.

Well bukod sa guwapo at borta, athlete pa si Ion, kaya talagang jackpot si Vice Ganda, ha!

Kaya kahit marami ang duda sa kanilang relasyon, deadma lang ang komedyante.