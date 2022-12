PBBM adviser: Huwag tayo padalos-dalos vs China

Ayaw ni National Security Adviser Clarita Carlos na maging padalos-dalos ang diskarte ng Pilipinas sa napabalitang panibagong mga reclamation activity sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.

Nais ni Carlos na imbestigahan muna ang naturang ulat na nagsasagawa muli ng reclamation activity ang China kaysa magbitaw ng anumang deklarasyon o gumawa ng konklusyon.

Ito’y matapos na sabihan umano si Carlos ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian noong Huwebes na ang Vietnam ang nagsasagawa ng reclamation.

“Ang sinabi niya kasi kahapon, `clinaim ng Bloomberg na sa China `yun. Actually sa Vietnam `yun’. So, part ng investigation. Kaya siguro huwag tayong padalos-dalos sa conclusion natin,” wika ni Carlos.

“Kaya ako wala akong conclusion na masi-share sa inyo kasi ongoing pa ang investigation. So, huwag din tayong magkaroon ng determination hanggang wala pa talagang masusing imbestigasyon,” dagdag ng kalihim sa isang panayam sa radyo nitong Biyernes.

Una nang inihayag ng Chinese Embassy na fake news ang ulat ng Bloomberg na nagsasagawa ang China ng bagong reclamation.

Samantala, nanawagan naman si Carlos sa China na mahalagang igalang ng lahat ng bansang may inaangkin sa South China Sea ang United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Isa sa mga pumirma sa UNCLOS ang China.

“Kailangan sumunod sila diyan kasi ano ba naman susundan natin? We are just living in one planet. At isa lang ang international law, unless meron silang ibang international law na sinusunod na wala naman. Iyan ang ini-stress ko kay Ambassador Huang Xilian,” ayon pa kay Carlos. (Catherine Reyes)