Patok na love team ng 2022: DonBelle, KDLex, MavLine, LoiNE pamatay ang pakilig, labingan

Hindi mabubuhay ang Pinoy showbiz kung walang love team. Ang mga love team ang nagpapakilig sa mga fan, at nagbabalik sa ligawan, lambingan, harutan, na bet na bet maranasan ng mga Pinoy.

At oo naman, sure ako na lahat kayo ay nag-abang, sumubaybay, napasaya ng iba’t ibang Pinoy loveteam.

Kung na-miss mo na ang mga classic powerhouse duo sa mundo ng local entertainment industry tulad ng JaDine, LizQuen, at siyempre ang KathNiel – na mula nga reel ay naging mga real couple din – well, siguradong kaaabang-abang din sa iyo ang masasabing bagong henerasyon ng mga nagpapakilig sa atin.

DONBELLE:

Umangat sa kasikatan ang new-gen phenomenal love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano nang pagbidahan nila ang ‘He’s Into Her’ at ‘Love is Color Blind’. Marami nga ang nakapansin na silang dalawa ang susunod na KathNiel.

Bongga talaga ang career nina Belle at Donny lalo’t nagwagi ang 20-years old na aktres ng Outstanding Asian Star sa 17th Seoul International Drama Awards. Habang si Donny natupad naman ang dream house.

LOINIE:

Kasama rin sa listahan ang LoiNie nina Ronnie Alonte at Loisa Andalio. Going strong din ang reel to real couple kaya naman mas lalong kaabang-abang ang mga pinagsasamahan nilang project. Kabilang na ang pagsabak nila sa ‘The General’s Daughter’, ‘Unloving U’ at ‘Love in 40 Days’.

Sa ngayon ay kasama sila sa pelikulang ‘My Teacher’ nina Toni Gonzaga, Joey de Leon, na kasama sa Metro Manila Film Festival, na kung saan ay grabe nga raw ang pakilig ng dalawa.

MAVLINE:

Panalo rin sa puso ang tambalan nina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara na tila effortless sa pagpapakilig lalo nang magsama sila sa ‘I Left My Heart In Sorsogon’ at iba pang mga project at sweet moments sa kanilang social media posts. Tanong na nga ng marami ay kelan kaya sila aamin ng real status?

Well, sabi naman ng iba, hindi na kailangang umamin ng dalawa, dahil sa mga kilos at titigan pa lang nila, ramdam mo ngang mahal nila ang isa;t isa at may relasyon na sila.

KDLEX:

Siyempre hindi mawawala sa listahang ito ang KDLex nina KD Estrada at Alexa Ilacad, na masasabing breakthrough love team ng taon! Very natural at talagang kitang-kita ang chemistry ng dalawang ex-Pinoy Big Brother housemates on or off screen man.

Kaya ang kanilang fans sobra sobra ang suporta sa kanilang dalawa at palaging trending sa social media ang kanilang mga post at pinagsasamahang project tulad ng seryeng ‘Run to Me’.

Kabilang sa inaabangan sa KDLex, ay ang pagsabak nila sa kanilang first-ever musical play na ‘Walang Aray’ na inanunsyo ng Philippine Educational Theater Association (PETA).

All-around performance nga ang makikita kina Alexa at KD panibagong rason para mas suportahan pa silang dalawa ng kanilang fans!

Aamin na rin kaya sila sa tunay na score ng kanilang relasyon? Feeling ko, oo naman!

Tunay ngang kahit minsan bitter ang mundo e laging may mga bagay o taong magpapatamis pa rin ng ating buhay kagaya ng mga young showbiz couple na ito!

At sure ako, sa 2023 mas marami pa ang magpapakilig sa mga fan.