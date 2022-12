P1.8M papremyo sa 3rd leg Juvenile

MAKIKILATIS ang mga anak ni Brigand pagsalang sa 3rd leg ng Philracom Juvenile Stakes series na ilalarga sa Metro Manila Turf Club sa Tanauan City sa Batangas ngayong araw.

Si Brigand ang premier stallion ni horse owner Melaine Habla, magpapasiklaban ang limang supling nito sa distansiyang 1,400 metro.

Ang mga anak ni Brigand na makikipagtagisan ng bilis ay sina first at second leg winner Istulen Ola at La Trouppei ayon sa pagkakasunod, Earli Boating, Keep Da Trick at Winner Parade.

Nakalaan ang P1.8M garantisadong premyo, kasali rin ang mga kabayong Light Bearer, Player Andri, Swakto Power Duo, Sweetie Giselle, Gintong Hari at Rough Cut sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

“This is a must see race for all horseracing aficionados as these two-year-olds will be our Triple Crown contenders next year. Who knows, we might be watching the next TC sweeper.” hayag ni Philracom Chairman Reli De Leon.

Ibubulsa ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P1,080,000 kaya tiyak na masagana ang Pasko ng mananalo. (Elech Dawa)