Sa literal na kahulugan, ‘magandang gabi’ ang katagang noche buena buhat sa Español. Pero hindi na ang kahulugang ito ang inaalala natin sa tuwing ipagdiriwang ang Noche Buena. Pansinin ang pagpapalaki ko ng titik sa simula ng dalawang salita. Buhat sa karaniwang salita, nagiging pangngalang pantangi para sa isang okasyon ang Noche Buena.

Espesyal na sandali ang Noche Buena. Sa Ingles, ang kahulugang salin ay Christmas Eve. Sa Filipino, bagamat walang masasabing katumbas, hinihiram natin ang sa Español. Tinanggap na nating atin. Sinasalita. Alam ng lahat ang kahulugan. Bahagi ng ating kultura at paniniwala. Ito ang gabi bago ang mismong araw ng Pasko.

Sa gabing ito, tradisyonal na nagsasalo-salo tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Sa paniniwalang Katoliko, dadalo muna sa Misa de Gallo, ang misang ginaganap sa hatinggabi na hudyat na Pasko na, bago ipagdiwang ang Noche Buena.

Ito mang Misa de Gallo ay katagang hiniram nang buo sa Español na ang literal na ibig sabihin ay misa ng tandang (gallo o rooster sa Ingles). Dahil ang tilaok ng tandang ay hudyat ng pagsisimula ng umaga at bagong araw. Nakatatawang isipin na ang mga espesyal na sandali ng kapaskuhan ay literal na nangangahulugan ng ‘magandang gabi’ at ‘misa ng tandang’, mga katagang pangkaraniwan.

Hindi ko naman na siguro kailangang ipaliwanag pa kung bakit ito ang aking paksa. Ano man ang kinaharap nating suliranin sa taong ito, ika nga ng sikat na awitin, tulo na tuloy pa rin ang Pasko.

Binibigyang diin natin sa Noche Buena ang pagkaing pagsasaluhan. Nag-iipon tayo ng pera para maipambili ng espesyal, o iyong hindi pang-araw-araw na pagkain. Mahaba na ang pila ng bilihan ng espesyal na hamon sa Quiapo. Mataas na ang halaga ng mga prutas. Dati nang mataas ang halaga ng mga rekado na inaasahang tataas pa hanggang sa pagsapit ng Bagong Taon.

Pagkakataon ang Noche Buena para magsalo-salo. May naghahanda ng iihawing isda o karne. May naghahanda na ng salad. Sino ba ang makaliligtas sa spaghetti at lechon? May ibang pinaghahalo ang iba’t ibang tradisyon kaya kailangan ng pansit sa hapag na pampahaba raw ng buhay. May naghahanda rin ng alak para sa kasiyahan.

Umuuwi sa lalawigan ang karamihan upang makaabot sa Noche Buena. Kaya dagsa ang mga tao sa mga terminal, pantalan, at paliparan ilang araw bago ang Pasko. Sa Noche Buena, may mga espesyal na sandaling para lamang sa minamahal at sa pamilya. Dito rin nagkukumustahan ng buhay-buhay. Kaya naman dahil nga mahalaga, pinaghahandaan. Ano ba ang Noche Buena ninyo? Sasagutin siyempre ng kung anong pagkaing pagsasaluhan. Bihira na ang tutugon na ‘basta magkasama-sama lang’. O dahil mahirap ang buhay, ‘basta mairaos lang’.

Totoo. Hindi naman ang mismong pagkain sa hapag ang Noche Buena. Ito ang gabi bago ang Pasko. Maaari pa ring alalahanin ang dakilang araw nang walang masasarap na pagkain. Walang alak. Hamak na kanin at karaniwang ulam. Tandaan sana natin na noong unang Pasko, mayroong isinilang sa hamak na sabsaban.

