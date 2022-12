‘National artist level’: Francis M nagpa-‘emote’ sa Eraserheads concert

Sold out man o pinamigay ang mga tiket, hindi pa rin maitatanggi na dumagsa ang mga fan sa concert ng Eraserheads, ha!

At hindi lang basta-basta mga fan, dahil kahit mga politiko, mga sikat na artista ay nanood sa concert nila.

Spotted nga sa concert sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Sofia Andres, Jane de Leon, Janella Salvador, Janella Salvador, Jake Ejercito, Karylle, Sen. JV Ejercito, at iba pa.

Pero siyempre, nandun sa backstage ang isa sa mga producer na si Alden Richards, di ba? At kasama nga sa backstage sina Ricci Rivero, Andrea Brillantes.

Pero, isa sa mga nagpa-emote sa mga nanood ng concert ay ang number na kasama nila si Elmo Magalona, at ‘yon ay dahil kay Francis Magalona, na pinakita nga ang hologram/video na nagra-rap, kumakanta ito, at sinasabayan ng banda, at mga fan.

“P@##$ ang galing ng Francis M hologram.”

“Ang solid! Ang galing.”

“Nakakaiyak. Nakaka-miss si Francis.”

Bongga!”

Hirit tuloy ni JK Carandang, “I wonder if there are any movements to nominate Francis M for a posthumous national artist award? In any case, Kiko’s music had an impact on us and his music lives on!” (Rb Sermino)