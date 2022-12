Namamalengkeng kelot timbog sa boga, Granada

Timbog ang isang lalaki matapos itong makumpiskahan ng baril at granada habang namamalengke sa Malabon City noong Huwebes.

Gayunman, nabuko sa presinto na miyembro pala ng criminal group na ‘Salido Gang’ na responsable sa serye ng robbery hold-up sa Camanava area, ang suspek na si Alfredo Almario, 50-anyos at residente sa F. Sevilla St., barangay Taniong sa Malabon City.

Ayon kay Malabon City Police Station chief P/Col. Amante Daro, nakatanggap ng tawag si P/Lt. Richel Sinel ng Station Intelligence Section (SIS) ng MCPS, na may lalaking namimili sa Malabon City Public Market sa F. Sevilla Street bandang alas-8:20 ng gabi habang may sukbit na baril sa baywang.

Nang dumating ang mga pulis, bigo ang suspek na makapagpakita ng dokumento sa dala niyang cal. 38 na baril bukod pa sa nakatagong granada sa kanyang belt bag dahilan para dakpin at idiretso ito sa presinto.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. (Orly Barcala)