Mga benepisyo ng red wine

Itong panahon ng Pasko, kaliwa’t kanan ang mga handaan, samahan, at Christmas parties.

Kaliwa’t kanan din ang bigayan ng regalo sa isa’t isa. Kung anu-ano ang mga ibinibigay at isa na dito ay ang red wine. Maliban sa madali ay sinasabi kasing mayroong mga health benefits ito. Ano nga ba ang red wine? Alak pa din ito dahil sa alcohol content. Kung ganoon pala ay masama ito. pero bakit tuloy at legal ang pag gawa, pagbenta, at paggamit?

Suriin natin ang laman ng red wine. Ito ay nanggagaling sa ubas at ang pangunahing sangkap ay resveratrol na nakikita sa balat nito. Ito ay isang polyphenol. Kasama din ang iba pa tulad ng anthocyanin, proanthocyanidins, at quercetin. Kabilang din ang mga sumusunod: potassium sorbate, calcium carbonate, sulfur dioxide, asukal, grape juice, tubig, mga pampalasa, tannins, lebadura o yeast at mga non vegan na materyales. Dahil sa mga antioxidants, mayroong mga benepisyo ang paginom ng red wine. Kaya naman dito ang pinananatili nito ang kalusugan. Nagpapababa ito ng cholesterol; nananatili ang kalusugan ng puso; naisasaayos ang asukal sa dugo; nababawasan ang panganib ng kanser; naaayos ang sipon; napapatalas ang alaala; napapanatili ang kapayatan o pagiging slim; nababawasan ang depression; at napapaganda ang metabolism ng tiyan.

Kaya lang, nakasalalay din sa dami ng kailangan inumin para makikita ang mga benepisyong nito. Moderation ang mahalaga dito. Ibig sabihin ay nasa isang baso sa isang araw lamang. Kung sumobra dito, may mga masasamang epekto din ang mangyayari dahil sa alcohol content nito. Kabaliktaran ang maaaring mangyari. Tataas ang blood pressure at ang posibilidad magkakanser ay tataas din. Kasama na din ang pagsira ng atay at posibleng magkaroon ng sakit na cirrhosis. Bilangin na din natin ang mga iba pang mangyayari tulad ng blackouts o himatayin, pagiging drowsy o pagliliyo, pagkahilo at pagsusuka, hirap sa paglakad at maaari pang maaksidente. Maliban dito, mas tataba pa. Higit sa lahat ay pagiging dependent dito at maging isang alcoholic na naaadik sa alak.

Ang tamang inom ay nasa 5 ounces lamang. Napakaganda ng mga benepisyo ng red wine. Sa ibang bansa ay regular ang pag inom nito, at mayroon pang pairing na ginagawa sa mga pagkain para mas mapahalaga ang lasa nito. Uminom ng tama, ulitin natin, moderation ang susi. Huwag maging sugapa at lubos lubusin, may bukas pa.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Sundin ang minimum health requirements! Magpabooster!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 at IZTV 23 tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing huwebes 1pm) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.