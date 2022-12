Mas bet ng mga fan: Ian nilampaso kaguwapuhan ni Coco

Parang duda rin kami kung totoo ba ang chika na kesyo mas marami raw ang sumigaw kay Ian Veneracion kesa kay Coco Martin during the MMFF parade.

Hindi namin minemenos si Ian dahil iba rin talaga ang appeal ng kaguwapuhan niya sa tao at talagang marami ang may crush sa kanya across generation na rin, lalo na ng mga kababaihan. Pero, parang duda talaga kami na ang isang Coco Martin ay hindi titilian o pagkakaguluhan sa parada?

Parehong may official entry sina Ian at Coco ngayon sa MMFF. Si Ian para sa Rein Entertainment’s “Nanahimik ang Gabi” at si Coco naman sa movie nila ni Jodi Sta. Maria.

Sa bansa na lang, siguradong walang hindi nakakakilala kay Coco sa ‘Ang Probinsyano’ na lang na pitong taong umere.

Kahit si ‘Nay Lolit Solis, nag-post sa kanyang Instagram account at duda rin ito sa gano’ng balita at sinabi na, “Naku Salve hindi gaano maganda ang balita sa naging reaction ng mga nanood ng parada kay Coco Martin. Parang hindi daw nakilala si Coco at mas tinilian si Ian Veneracion. Pero hindi naman siguro totoo ito dahil sa tagal ng Probinsyano sa TV, imposible na makalimutan ng tao agada gad si Coco Martin.

“Saka crowd drawer din si Coco na imposible hindi tilian. At least, marami naman daw nanood ng parade of stars kaya sana nga ay ganoon din ang manood sa sinehan.”

Kapamilya pa rin: Jake Cuenca matunog na best actor sa MMFF

Dahil muling pumirma ng kontrata sa ABS-CBN si Jake Cuenca, hindi raw siya allowed na gumawa sa free TV, meaning tulad ng GMA-7.

Pero ayon dito, dream niya raw kung sakali at magkaroon ng collaboration ang parehong network.

“Bawal akong lumabas sa free TV unless payagan nila ‘ko. Pero kung sakaling magkaroon ng collaboration ang two networks, sana, ‘yun ang dream scenario for me na makagawa tayo ng production na gano’n. Sana nga mangyari ‘yon.

“It’s the time na magkaroon ng pagkakaisa ang buong industriya. Dinivide tayo, e,” sey niya.

Pero ngayon daw, masaya si Jake dahil nakakagawa siya ng teatro. Ang “DickTalk” at may MMFF movie siya na “My Father, Myself” kunsaan, siya ang maingay na malakas for best actor.

Tahasang sinabi ni Jake na oo nga’t wala pa rin prangkisa ang ABS-CBN, nakikita raw niyang naka-align pa rin talaga sa mga goals niya ang ginagawa niya dito.

Sey pa ni Jake, “Ang sa akin, as long as ABS offers me a contract, I will sign kasi for now, ‘yung goals ng network, align din siya sa goals ko as an artist.

“Gusto ko rin makita ng buong mundo kung ano ang kaya kong ibigay.”

As for GMA, masaya raw siya na he’s still being considered. Sabi nga niya, “Sa GMA, I’m so flattered. Ako naman, never naman akong nag-burn ng bridge sa GMA. I have friends there. At sabi ko nga, given an opportunity to collaborate.”

At dahil may gagawin daw siyang sitcom sa APT Entertainment, parang feeling daw niya, nasa GMA din siya.