Lions, Kings wow sa PSL

LIMANG tres ang isinalpak ni Orlan Wamar para bitbitin ang San Juan sa 69-60 victory kontra Koponang Lakan ng Bulacan para sa second straight win sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Pro Division Second Conference Dumper Cup sa Central Recreational Facility sa New Era, Quezon City.

Tumapos si Wamar ng game-high 18 points kasahog ang tig-apat na rebounds at assists para sa Kings, na sinundan ang 95-80 panalo sa Bagong Cabuyao-Homelab Nation kamakailan para sa 2-0 kartada.

Nagdagdag naman si Ron Dennison ng 15 markers at six boards para sa San Juan.

Dumulas ang Bulacan, galing sa 72-61 triumph kontra 1Munti nitong Disyembre 14, sa 2-2 baraha na handig ng Winzir katuwang ang SCD Cosmetics at Dumper party-list, kasama ang NET 25, Adcon, Wcube Solutions Inc., MDC, Unisol, Don Benitos at Finn Cotton.

Sa ibang laban, pinigil ng Boracay ang mini two-game slump sa panggugulpi sa 1Munti 79-62, habang ang Sta. Rosa Laguna ay abante sa fourth straight win sa bisa ng 73-64 panalo sa Quezon City.

Tanging si Leo Najorda ang kuminang sa Bulacan sa inipong 10 points, seven caroms at two feeds. (Abante Sports)

Ang mga iskor:

First game

BORACAY 79 – Estrada 16, Gimpayan 15, Faundo 11, Lopez 11, Mallari 8, Bragais 5, Cardona 4, Esguerra 4, Helterbrand 3, Peñaredondo 2, Fontanilla 0, Gozum 0, Lasco 0, Sablan 0.

1Munti Emeralds 62 – Galit 17, Matillano 12, Alves 8, Alano 7, Pasia 6, Umpad 6, Ramirez 3, Cantimbuhan 2, Arboleda 1, Camacho 0, Montilla 0, Quinto 0, Sarmiento 0.

Quarters: 22-12, 43-26, 57-43, 79-62.

Second game:

SAN JUAN 69 – Wamar 18, Dennison 15, Maiquez 8, Calisaan 7, Taywan 7, Mojica 6, Marquez 4, Tajonera 4, Isit 0, Nocum 0.

KOPONANG LAKAN NG BULACAN 60 – Najorda 10, Caballero 8, Serrano 8, Delos Santos 7, Monte 6, Pangilinan 6, Celso 4, Tan 4, De Liaño 3, Ballesteros 2, Biteng 2, Casajeros 0, Ramirez 0, Salamat 0, Sumampong 0.

Quarters: 12-16, 30-29, 55-45, 69-60.

Third game:

STA. ROSA LAGUNA 73 – Cabanag 20, Bonsubre 11, Reverente 8, Solis 8, Matias 6, Joson 5, Sara 5, Lee 4, Cosejo 3, Koga 3, Acuña 0, Rogado 0

QUEZON CITY 64 – Mahinay 17, Jamon 9, Lee Yu 8, Casiño 7, Octobre 5, Santos 5, Baracael 4, Lorenzana 3, Arong 2, Peromingan 2, Reyes 2, Asoro 0, Jeruta 0, Strait 0.

Quarters: 14-12, 42-26, 59-48, 73-64.