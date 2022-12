Junna Tsukii may hirit kay Santa ngayong Pasko

MATAGUMPAY bilang atleta si Filipino-Japanese karateka Junna Villanueva Tsuki sa dami ng kanyang napanalunan.

Pero tulad ng isang bata na masaya kapag nakakatanggap ng regalo tuwing Pasko ay may hiling rin ang 31-anyos kay Santa Claus.

“Dear Santa. Please give me a gift. I’ll be a good girl,” nakakatuwang post ni Junna sa kanyang Instagram account.

Noong 2019 nang masikwat ni Tsukii ang gold medal sa SEA Games sa 50kgs kumite at nakaraang taon naman ay nag-silver siya sa 2021 Asian Karate Championships na ginanap sa Almaty, Kazakhstan.

Nasungkit naman nitong mga nakalipas na buwan ni Tsukii ang gintong medalya sa karate competition sa 2022 World Games na ginanap sa Birmingham sa United States.

Kabilang si Tsukii sa mga pambato ng Pilipinas na pisible ring makasilo ng gold medal sa Olympic games dahil sa kanyang husay. (Elech Dawa)