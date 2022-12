Japeth Aguilar ‘X-Factor’ sa Commissioner’s Cup finals

Laro ngayong Linggo: (MOA Arena)

Game 1/Best-of-7 Finals

5:00pm — Ginebra vs Bay Area

MULING aasahan ng Ginebra si veteran forward Japeth Aguilar sa best-of-7 finals kontra Bay Area Dragons simula bukas, Linggo, sa MOA Arena.

Ang high-flyer ay nagtala ng 19 puntos at walong rebounds nitong Miyerkoles nang isara ng Gin Kings ang Hotshots, 99-84.

Aminado si Barangay Ginebra coach Tim Cone na bumaba ang performance ni Aguilar sa takbo ng torneo pero magiging big factor sa titular showdown.

“Japeth is incredibly hard on himself,” sabi ni Ginebra coach Tim Cone.

“Every time he does something wrong, he feels like he is letting his team down. You love that trait but it can also be distracting for him and can affect his emotions throughout the game.”

Sinamantala ni Aguilar ang pagkakataon na ibalik ang mga bagay nitong Miyerkoles matapos na maagang mapaalis ang starter na si Christian Standhardinger sa paghagis ng bola kay Magnolia import Nick Rakocevic.

Sina Aguilar at Standhardinger ay magpapalitan sa pagbabantay sa mga higante ng Bay Area.

“I have to give credit to Japeth for playing well not only offensively but defensively. Malaking bagay sa amin si Japeth,” sabi naman ni Ginebra guard LA Tenorio. (Lito Oredo)