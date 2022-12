Halos P57M puslit na pagkain galing China nasabat

Abot sa P56.9 milyon na halaga ng mga ‘misdeclared’ na produktong agrikultural mula sa China ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa Port of Subic.

Dumating sa bansa noong Disyembre 5, 9 at 10 ang nasabing mga produkto lulan sa 44 na container. Ayon sa BOC, nakapangalan sa Victory JM ang 22 container habang nakalista naman sa Asterzenmed Inc., ang 24 pa.

Sa ulat, mga frozen whole mackerel, boneless buffalo meat, boneless beef (anglo) na abot sa P48.2 milyon ang laman ng limang container Astersenmed pero nakadeklara ang mga ito bilang frozen shabu-shabu balls.

Samantala, tinapay naman ang nakadeklara sa apat na container ng Victory JM pero mga pulang sibuyas, mantou at soft French bread na nagkakahalaga ng P8.7 milyon ang laman ng mga ito.

Nagpapatuloy naman ang pagsusuri sa natitirang 35 container.

Dahil dito ay nahaharap ang mga consigness nito sa kasong paglabag sa Department of Agriculture (DA) Administrative Order No. 18 series of 2000, DA Department Circular No. 4 series of 2016, Department of Health-Food and Drug Administration Administrative Order No. 2020-0017, DA Administrative Order No. 9 series of 2010, at Section 117 in relation to Section 1113(f) ng Customs Modernization and Tariff Act. (Mina Navarro)