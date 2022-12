Eraserheads paandar sa ‘sold out’ buking kay Ely Buendia

Makalipas ang ilang taon ay muling nagsama-sama ang apat na miyembro ng iconic OPM group na Eraserheads nitong Huwebes.

Pero gaano katotoo na hindi naman sold out ang tickets para sa inaabangang concert, taliwas sa naunang report na ubos na umano ang ticket para dito.

Sa Instagram post ni Ely Buendia, hinikayat niya ang mga Eraserheads fan na hindi pa huli ang lahat para bumili ng ticket sa mismong araw ng kanilang concert.

“The sun is up, the sky is blue, it’s beautiful, and so are you. COME OUT TO PLAY! Not too late to buy tickets!” ayon sa caption ng Eraserheads frontman.

Dagsa rin sa Twitter ang nagbenta ng kanilang mga ticket sa palugi nang presyo.

Isang fan ang nagbebenta na lang ng P10,000 para sa platinum ticket, mababa ng lampas P2,000 sa original price.

Ilan sa mga rason ng nagbebenta ng ticket ay nag-backout umano ang kanilang dapat na kasama. May mga nagsabi naman na hindi nila gusto ang outdoor venue na ginanap sa SMDC Concert Grounds.

Matatandaan na ilang araw pa lang matapos magbukas ang ticket selling ay inanunsyo na ng organizers na sold out na umano ang Eraserheads concert.

Ito’y sa kabila ng hinaing ng ilang fans na sobrang mahal ng ticket prize, kung saan ang pinakamalapit na section ay umaabot sa P17,260 habang nasa P3,050 naman ang pinakamurang bronze section.

Ilang araw bago magsimula ang concert ay naglabas ng tickets para sa bagong general admission section na nagkakahalaga naman ng P1,222.

Hati rin ang opinyon ng mga netizen dahil mayroong nagsasabing sold out umano ang Eraserheads concert habang may mga basher na sinabing kung naubos umano ang ticket bakit pa nag-post sa Instagram si Ely na hinihikayat ang kanilang mga fan sa mismong araw pa ng concert. (Ray Mark Patriarca)