Dolly de Leon nominado sa London

Hindi na talaga mapigilan ang lucky streak ng Filipina actress na si Dolly de Leon dahil muli siyang nakatanggap ng best supporting actress nomination sa 43rd London Critics’ Circle Film Awards.

Tulad sa Golden Globes, si Dolly ang kauna-unahang Filipina actress na ma-nominate sa naturang award-giving body para sa kanyang pelikulang ‘Triangle of Sadness’.

Makakalaban ni Dolly sa naturang category ay sina Hong Chau for The Whale, Kerry Condon for The Banshees of Inisherin, Nina Hoss for Tár and Guslagie Malanda for Saint Omer.

Pangatlong nomination na ito ni Dolly at nanalo na siya earlier this month sa Los Angeles Film Critics’ Association.

Sa January naman ilalabas ang official nomination list para sa Academy Awards. Marami ang nagdarasal na makasama si Dolly sa best supporting actress nominees para muli siyang makagawa ng history para sa Pilipinas.

Anyway, sa March 2023 ay may dalawa siyang pelikulang gagawin sa US dahil sa tulong ng kanyang US-based talent agency. (Ruel Mendoza)