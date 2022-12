Disaster officer nag-sideline sa droga, isinelda

Arestado ang isang 26-anyos na tauhan ng Municipal Disasater Risk Reduction Management Office (MDRRMO) sa isang buy-bust operation sa Lemery, Batangas noong Huwebes ng gabi.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si Eldon Alilio, residente ng Barangay Maguihan, Lemery, Batangas.

Inaresto ito ng nga tauhan ng Municipal Drug Enforcement Team (MDET) ng Lemery Police sa nasabing lugar nang pagbentahan niya ng P500 halaga ng shabu ang isang poseur buyer bandang alas-11:30 ng gabi.

Nakumpiska mula sa suspek ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at P500.00 na ginamit bilang buy-bust money.

Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ilegal na droga sa Batangas Provincial Forensic Unit sa Camp General Miguel C Malvar, Batangas City para sa drug test at laboratory examination. (Ronilo Dagos)