Darna tinalo ni Superman

Ang bongga rin ng GTV’s movie block na ‘G! Flicks’, ha!

Imagine, kaya niyang pataubin ang Darna sa TV5.

Kunsabagay, star-studded movie lineup ang pinalalabas nila, kaya kayang padapain ang Darna, base sa Nielsen NUTAM People Ratings for December 12 to 16.

Noong December 12 ang ‘Superman’ ni Brandon Routh ay humamig ng 3.8 percent. Nasundan ng Andy Lau’s ‘Shock Wave’ na may 4.7 percent noong December 13. At ang Sam Worthington’s ‘Man on a Ledge’ ay humamig ng of 4.5 percent noong December 14. Ang Jackie Chan’s ‘Police Story 3: Supercop’ ay nakakuha ng 4.8 percent noong n December 15. At last December 16, ang Emily Browning’s ‘Ghost Ship’ registered a people rating of 4.5 percent.

Ang kalaban nilang Darna ay humamig lang ng 2.8, 2.9, 3.7, 2.9, 3.2 percent sa TV5.

Anyway mapapanood sa ‘G! Flicks’ ang movie ni Will Smith na ‘Independence Day’ on Dec. 26, Louis Koo’s ‘Throw Down’ on Dec. 27, Nicolas Cage’s ‘Ghost Rider: Spirit of Vengeance’ on Dec. 28, Lena Headey’s The Cave on Dec. 29, at Tom Hardy’s ‘Mad Max Fury Road’ on Dec. 30.

Dennis nabago buhay sa ‘Maria Clara at Ibarra’

Ang bongga talaga ng ‘Maria Clara at Ibarra’ dahil naging bahagi sila ng #MagingMagiting advocacy program ng Ayala Foundation, Inc. which highlights the heroism of Dr. Jose Rizal.

Ngayong December 29, Ayala Foundation will premiere on its Facebook page the seventh edition of the Digital Magiting Conference with the theme “Rizal Revealed: Muling Kilalanin ang Magiting na Bayani.”

Present during the recorded digicon were GMA Senior Vice President for Entertainment Group Lilybeth G. Rasonable; Vice President for Drama Cheryl Ching-Sy; Creative Consultant of Maria Clara at Ibarra, Suzette Doctolero; the show’s director, Zig Dulay; and Kapuso Drama King Dennis Trillo who plays the role of Ibarra.

“One of the most nerve-wracking processes para sa aming mga producer ay ang mag-present sa top management lalo na kapag ang konsepto ay kakaiba. But I am proud to say that those concepts were the ones greenlighted by our bosses. And we thank our top management because that is the reason why the Entertainment Group has been able to present a really wide range of topics,” sabi ni Lilybeth.

Sabi naman ni Direk Dulay, “Noong sinabihan ako na ire-reimagine ang obrang ito, sobrang saya ko kasi sino lang ba ‘yung nabibigyan ng pagkakataon para makaambag sa bansa gamit ang sining. Super favorite ko ang Noli at El Fili dahil bukod sa great love story nina Maria Clara at Ibarra, itinataas niya rin ang konsepto ng pag-ibig maging sa bayan at sa sarili bilang isang Pilipino. Sa isang henerasyon kung saan usong-uso ang fake news, ang saya sa pakiramdam na magtanghal ng ganitong klase ng teleserye.”

Hirit naman ni Dennis, “Magandang pagkakataon ito na ituro sa kanila ang mga likha ni Rizal at malaman ng bawat Pilipino na siya ay isang halimbawa na dapat tularan, lalo sa kanyang adhikain para sa bayan at kabataan. Hindi siya natakot kahit ganito ka-dark ang kwentong isinulat niya kaya’t na-expose ang sitwasyon ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila.”

Naniniwala si Dennis that through his craft, he can manifest the patriotism of Rizal.

“Pinatunayan ni Rizal ang kagitingan niya sa pamamagitan ng paglaban kung ano ang tama at makatarungan. Malaki ang role namin para ipakita sa kabataan ang ganda ng bansa at mga katangian natin para mas lalo nilang mahalin ang pinagmulan nila.”