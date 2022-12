Bahay ni Robert De Niro pinasok ng magnanakaw

Ilang araw bago ang Pasko, pinasok ng magnanakaw ang apartment ng Hollywood actor na si Robert De Niro sa New York City.

Ayon sa police report, isang babae ang nag-akyat bahay sa apartment ni De Niro sa New York’s Upper East Side noong nakaraang December 19. Ang balak nitong tirahin ay ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree ng aktor.

Sa basement ng apartment ni De Niro sa East 65th Street dumaan ang magnanakaw dahil may nakitang “force of entry” roon ang mga awtoridad. Napag-alaman na may record na sa pagnanakaw sa mga bahay ang naturang suspect.

Nataon naman daw na nasa kanyang kuwarto ang 79-year old two-time Oscar winner at narinig niya ang ingay sa baba ng kanyang apartment. Agad na tumawag ng pulis ang aktor at mabilis itong nahuli bago pa ito nakatakas.

Naka-detain ngayon sa presinto ang naturang babae at naghihintay ito ng kanyang court date. (Ruel Mendoza)