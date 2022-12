Anthrax infection kumalat sa Cagayan

Kinumpirma ng regional office ng Department of Agriculture (DA) na mayroon silang naitalang kaso ng anthrax infection sa Cagayan.

Kasunod ito ng isinasagawang imbestigasyon ng Provincial Veterinary Office, Municipal Agriculture Office, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory at Animal Health and Welfare Unit ng Regulatory Division ng DA kasama ang Department of Health kung saan apat na kalabaw ang naitalang namatay sa Brgy. Calassitan, Sto. Niño, Cagayan.

Sinabi ng Disease Surveillance Taskforce na may natanggap silang impormasyon kaugnay sa livestock technician ng lokal na pamahalaan ng Sto. Niño, Cagayan noong Nobyembre 23, 2022 ukol sa nasabing insidente.

Base sa ulat, apat na kalabaw ang nakitaan ng mga sintomas ng anthrax infection katulad ng biglaang pagkamatay, kawalang ganang kumain, pagiging matamlay o hirap gumalaw at hematuria o presensiya ng dugo sa ihi.

Lumabas umano sa pagsusuri nitong Disyembre 16 na kumpirmadong infected ng anthrax ang apat na kalabaw.

Dalawa sa mga kalabaw ang kinatay at naibenta pa umano ng mga may-ari.

Sa tala ng DOH, nasa 73 katao sa Brgy. Calassitan, Sto. Niño ang exposed at 22 ang may cutaneous lesions o sugat sa balat kung saan sumailalim sila sa isolation at masusing obserbasyon.

Sinasabing nasa 60 katao naman ang na-expose sa infected carcass o karne sa Brgy. Annafatan, Amulung na galing sa Brgy. Calassittan. Patuloy din ang obserbasyon sa mga exposed na hindi nakitaan ng sintomas ng sakit.

“Ang anthrax ay isang mapanganib na sakit na sanhi ng isang uri ng bacteria na nabubuo mula sa isang spore na tinatawag na Bacillus anthracis,” ayon kay Dr. Manuel M. Galang Jr., veterinarian III ng DA regional office.

Apektado aniya ng sakit na ito ang mga alagang hayop na katulad ng kalabaw, baka, kambing, tupa, kabayo, baboy, aso, pusa at iba pa.

Maaaring mahawa ng impeksyon na dulot ng anthrax ang tao sa pamamagitan ng cutaneous contact, indigestion at inhalation. (Catherine Reyes)