5 na sapol ng Omicron BF.7 sa `Pinas – DOH

Nakapagtala ang Department of Health (DOH) ng apat pang kaso ng mabagsik na Omicron subvariant na BF.7 sa bansa.

Sanhi nito, sinabi ng DOH na lima na ang kabuuang kaso ng BF.7 na na-detect sa bansa batay sa pinakahuling pagsusuri na ginawa ng Philippine Genome Center.

Ayon sa DOH, nasipat ang BF.7 na galing sa BA.5 variant ng Omicron na sinasabi ng mga eksperto na mayroon umanong potensyal na maging mas nakahahawa kaysa sa BA.5.

“However, currently available evidence for BF.7 does not suggest any differences in disease severity and/or clinical manifestations compared to the original Omicron variant,” ayon sa DOH.

Muling nagpaalala ang DOH sa publiko na patuloy na magsuot ng face mask, mag-isolate kapag may sakit, at magpabakuna at booster kontra COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)