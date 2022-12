Zanjoe mapagbigay, malambing kay Ria

Super kilig ang mga fan sa nakitang harutan nina Ria Atayde, Zanjoe Marudo, sa weekend getaway nila kasama sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia, at iba pang mga kaibigan nila.

Makikita sa Instagram ni Kathryn ang pagrampa nila sa isang lugar na hindi na nila pinangalana. Kasi nga, ang saya-saya ng grupo nila, ha!

Lalo na sa isang game, na magkakalaban sina Daniel, Kathryn at Ria, Zanjoe. Eh, kitang-kita kasi kung paano nagpatalo si Zanjoe kay Ria, ha! Ganun mapagbigay si Zanjoe kay Ria, kaya bongga at maraming kinilig, ha! Wish ng mga fan, sana ay magkatuluyan na talaga ang dalawa, dahil bukod sa bagay nga silang dawala, pareho naman silang single, at lahat naman ay aprub sa relasyon nila.

Heto nga ang chika nila:

“Weekend reveal!” sabi ni Kath.

“From dagat to sky to the moon!” sabi ni Allora.

“Miss it already!” sey ni Kyle Echarri.

Nagpaulan naman ng puso sina Joshua Garcia, Ria Atayde.

Sey naman ni tarhenzki, “More bingo games to come hahahaha.”

Hirit ni LA Teonori, “Best weekend!! More to come!!”

Bongga, di ba? (Rb Sermino)