Walang tigil na serbisyo para sa masayang Kapaskuhan at ligtas na Bagong Taon

Ilang araw na lamang po at magpa-Pasko na! Panahon na naman ng kasiyahan at pagdiriwang para sa maraming tao, hindi lamang po sa ating bansa kundi maging sa buong mundo.

Hangad ko na bigyan ng Diyos ang lahat ng mga Pilipino ng mabuting kalusugan at kaunlaran. Ito na marahil ang unang pagkakataon na magtitipun-tipon tayo at makakain nang sama-sama matapos ang mahigpit na mga patakaran kontra pandemya. Ang importante ay ligtas dapat tayong lahat at kasama natin ang ating mga pamilya.

Sa ating mga salu-salo kasama ang ating mga mahal sa buhay, alalahanin natin ang tunay na kahulugan ng Pasko – ang kapanganakan ni Hesukristo. Ang kanyang mensahe ng pagmamahal at pagtutulungan ay isang bagay na dapat nating sikaping isabuhay araw-araw, hindi lamang sa panahon ng Kapaskuhan.

Sa pagpapalitan natin ng mga regalo at pagbibigay ng oras kasama ang ating mga pamilya, huwag nating kalimutan ang mga taong maaaring hindi gaanong pinalad. Tandaan natin na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, ito man ay sa pamamagitan ng mga pagkakawanggawa o sa ating sariling munting paraan.

Kaya naman po nitong nakaraang linggo, patuloy ako—kasama ang aking Senate staff—sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan sa mga probinsya ng Camarines Sur, Batangas, Nueva Ecija, at Davao del Sur.

Samantala, personal naman po akong nagtungo sa Enrile at Tuguegarao City sa Cagayan noong December 20 para mamahagi rin ng tulong sa mga kababayan natin doon. Sa aking pagbisita, idineklara rin po ako bilang adopted son ng Enrile sa pamamagitan ng Resolution No. 106 na ipinasa ng kanilang Sangguniang Bayan, na tunay namang isang malaking karangalan para sa akin na isang simpleng probinsyano na nabigyan ng oportunidad na magsilbi sa inyo.

Maliban dito, nakisaya rin po ako sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegarao City kung saan siniguro ko sa ating mga kababayan na hindi ko lamang lilimitahan ang trabaho ko bilang Senador sa paglikha ng mga batas. Hindi ko po matiis na nakaupo lang po sa Senado habang may mga kababayan tayong nagdurusa dulot ng iba’t ibang krisis. Trabaho rin po ng isang Senador, bukod sa legislation, ang constituency services at representation kaya naman patuloy akong maglilibot sa buong bansa upang mamahagi ng tulong sa inyong lahat.

Sa sumunod na araw, nagpunta rin po ako sa Sablayan sa probinsya ng Occidental Mindoro kung saan namahagi rin tayo ng tulong sa ilang residente roon. Ang ilan sa kanila na livestock growers, nakatanggap ng sustainable livelihood assistance grants mula sa Department of Social Welfare and Development upang makabili ng mga baka at makapag-umpisa ng sarili nilang mga negosyo. Hinimok ko rin sila na palaguin ito dahil mas masarap sa pakiramdam kapag pinaghirapan natin ang ating kinikita. Isang karangalan din na idineklara rin tayo bilang adopted son ng naturang bayan.

Dinaluhan ko rin ang groundbreaking ceremony para sa bagong Super Health Center sa naturang bayan ng Sablayan na layuning mailapit sa mga Pilipino ang serbisyong medikal ng gobyerno.

Sa mga hindi po nakakaalam, ang Super Health Centers ay medium na bersyon ng polyclinics at mas malaki kaysa sa rural health units. Magkakaloob ito ng mga serbisyo tulad ng outpatient, birthing, isolation, diagnostic (laboratory: X-ray, ultrasound), pharmacy at ambulatory surgical unit. Meron ding eye, ear, nose, and throat (EENT) service; oncology centers; physical therapy and rehabilitation center; and telemedicine.

Magagamit din ito bilang satellite vaccination sites para sa mga kababayan nating nakatira malayo sa urban centers kapag may immunization na isasagawa ang Department of Health.

Ang pagtatayo ng SHC ay bahagi at pinopondohan ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH na isinulong namin sa Kongreso noong nakaraang taon. Kasama ang pagpapatayo ng 307 SHCs sa buong bansa sa ilalim ng 2022 budget. Nais din nating patuloy na makapagpatayo pa ng mas maraming SHCs sa susunod na mga taon kasama ang DOH at sa tulong ng LGUs.

Kumpiyansa ako na sa pamamagitan nito, mas maaalagaan natin ang kalusugan ng ating mga mamamayan lalo na sa malalayong sulok ng ating bansa.

Pasko man o hindi, may okasyon man o wala, makaaasa po kayo na wala akong tigil na magseserbisyo sa lahat ng mga Pilipino sa abot ng aking makakaya at maipadama sa kanila na ang Pasko ay para sa lahat.

Mga kababayan ko, naiintindihan ko na lahat tayo ay nababagabag sa mga pagsubok na kinakaharap ng mundo ngayon. Gayunpaman, ang hinihiling ko lamang sa inyo ngayong panahon ng Pasko ay ibahagi natin sa ating kapwa ang regalo ng pag-asa at bayanihan. Tiyak na malaki ang maitutulong nito para sa ating lahat sa pagbangon natin bilang isang bansa.

Sa pagsalubong naman natin sa Bagong Taon, manatiling mapagmatyag tayong lahat lalo na at nariyan pa ang COVID-19. Naniniwala naman ako na malalampasan natin ang pagsubok na ito at lalabas tayo bilang isang mas malakas at matatag na bansang Pilipinas.