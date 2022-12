Viral: Bebot napa-Tiktok habang tumatanggap ng diploma

Wala talagang pinipiling lugar ang pagti-TikTok! Patunay dyan ang isang bebot na go na go sa pag-indak sa stage sa mismong graduation niya.

Pinost ito ni Rayikuuu (@rayikuuu) sa kanyang account kasama ng caption na, “Good news they didn’t cancel me officially sarjana desain binus #binusian.”

Tatambad sa’yo ang pangmalakasang step ng bebot habang suot ang asul niyang toga. Makikita naman sa kanyang likod ang isang guro na tila napayuko na lang nang makita ang ginawa ng estudyante habang ang iba ay aliw at napapalakpak pa dito.

Nakatanggap ang naturang video ng higit 12.2 milyong view, habang iba-iba naman ang komento ng mga netizen.

Sabi ng isa, “Just let her celebrate her graduation. She deserves it after a long study. Keep it positive.”

“Thank you for the laughter that da. U’re so brave on stage!!,” pagbabahagi naman ni @lenpacca.

Nilinaw naman ng bebot sa kanyang post na wala namang nasaktan sa kanyang ginawa, sabi niya, “I i mean all parties involved were totally fine and vibe with this, i see no harm in celebrating.”

Kasama si Rayikuu sa batch ng Binusian University graduates sa Jakarta, Indonesia na nagtapos kamakailan. At dahil nga ito na ang huling pagkakataon niya ay tinodo niya na upang magkaroon ng exposure at memorable na pagmartsa!

Ikaw, may kakilala ka rin bang ganito? Yung tipong ‘di mapigilan ang sarili sa pagti-TikTok? Char! (Moises Caleon)