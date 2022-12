Vice Ganda ‘sinugod’ si Toni sa parade of stars

After almost 3 years, nagkita, nagyakapan, nag-usap na rin sa wakas sina Vice Ganda, Toni Gonzaga. At naganap nga `yon sa ‘parade of stars’ noong Dec. 21 na nagsimula sa Welcome Rotonda hanggang Quezon City Circle.

Anyway, makikita nga si Vice Ganda na naglalakad papunta sa float ng ‘My Teacher’ lumapit kay Toni, at niyakap ang mister ni Direk Paul Soriano.

Makikita rin na masayang-masaya ang dalawa na magkahawak ng kamay na ginagalaw-galaw, at muling nagyakapan. Masayang-masaya si Toni sa gesture na `yon ni Vice.

Siyempre, bumeso, yumakap din si Vice kina Ronnie Alonte, Loisa Andalio, na mga kasama rin sa ‘My Teacher’.

“Ang sweet naman!” ang maririnig mong chika ng announcer.

Nag-selfie rin sina Vice at Toni. At nag-beso ulit, bago umalis o bumaba si Vice sa float ng ‘My Teacher’.

Anyway, matalik na magkaibigan ang turingan nina Toni at Vice noong pareho silang nasa Kapamilya network. Sobrang close si Vice sa magkapatid na Toni, Alex Gonzaga.

At nagbago nga ang lahat noong kampaniya. Hindi na nabigyan ng pagkakataon ang dalawa na magkausap pa dahil na rin sa tindi ng pressure sa paligid.

Magkaibang politiko ang kinampaniya ng dalawa. Siyempre, si Toni ang nanalo sa eleksiyon, dahil wagi nga si President Bongbong Marcos, at talunan ang manok ni Vice na si former Vice President Leni Robredo.

Lalo pang nagkaroon ng hindi inaasahang ‘gap’ ang dalawa dahil sa pagkatsugi ng prangkisa ng ABS-CBN, at feeling nila ay kinampihan pa ni Toni ang mga taong nagkait ng prangkisa sa Kapamilya network.

Di ba, may mga panahon na si Toni mismo ang nagi-introduce kay Mr. Marcoleta, na kandidatong senador noon ng grupo nina PBBM, na sa huli ay nag-withdraw nga.

Well, siguro naman ay dapat na ring ibaon sa limot ang nabuong ‘away’ sa pagitan nina Vice at Toni, na pareho naman nilang hindi ginusto. Siguro naman, magkakaroon na ulit ng chance ang dalawa na mas makapag-usap pa, at hindi lang sa parade of stars `yon nagsimula at magtatapos ang lahat. (Rb Sermino)