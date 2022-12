Senado bet 2 taon ROTC sa kolehiyo, techvoc

Itinutulak ngayon sa Senado ang dalawang taong mandatory basic military at police training program sa lahat estudyante sa kolehiyo at technical vocational.

Ang sinumang hindi makapasa sa naturang programa ay hindi kuwalipikado para sa graduation o pagpatatapos, ayon sa Senate Bill 1565 na inihain ni Senador Francis Tolentino.

Paliwanag ni Tolentino, layon ng panukala na madagdagan ang kaalaman ng mga estudyante sa pa­ngangailangan ng bansa sa panahon ng giyera, kalamidad, sakuna at nasyonal at lokal na emergency.

Bukod pa aniya ito sa suporta para law enforcements strategy ng bansa laban sa krimen at iba pang civic obligation.

“The proposed bill provides safeguards for the protection of all higher and technical vocational students against abuses such as bribery, corruption, graft, hazing, sexual harassment, and others which had become the concern of the public in the past,” ani Tolentino.

Maaari namang ma-exempt ang mga estudyante sa mandatory training kung sila ay physically o psychologically unfit; napili bilang varsity players ng eskuwelahan at iba pa tamang rason na inaprubahan ng concerned government agencies base sa rekomendasyon ng education institution.

Nakasaad din sa panukala, na magbibigay ng maraming insentibo para sa mga estudyante na sasailalim sa military at police training program.

Halimbawa, maaari umanong silang maging eligible para maging kasapi ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, at Bureau of Fire Protection.

Para sa mga kasali sa pagsasanay at iyong tanggap na sa Advance Military Training Course, nakasaad sa panukala na bibigyan sila ng free hospitalization saan mang ospital ng gobyerno sakaling masaktan o maaksidente ito habang nagsasanay. (Dindo Matining)