Richard, Annabelle bongga regalo sa ABS-CBN staff

Ilang araw nang abala si Annabelle Rama sa paghahanda para sa Christmas party ng ‘The Iron Heart’ ABS-CBN primetime series ng anak niyang si Richard Gutierrez.

Kahit noong isang gabi ay ‘yon pa rin ang pinagkakaabalahan niya.

Sey ko kay Bisaya, “So, what time ang flight mo pa-Cebu bukas (Kahapon)?” at sinagot naman niya ng, “Dito lang sa Quezon City ang Christmas party ng mga taga-‘The Iron Heart’, hindi sa Cebu!”

Naku, akala ko pa naman today pa lang ang balik ni Richard from Cebu, pero noong Wednesday pala ay lumuwas na ang mister ni Sarah Lahbati.

Hanggang noong Tuesday lang pala ang taping nila at Christmas break na sila.

After New Year na nga ang balik nila sa Cebu kung saan kinukunan ang lahat ng mga eksena ng kanilang action-drama series.

Ayaw nga palang ikuwento ni Bisaya kung anu-ano ang ipinamigay kahapon ni Richard sa Christmas party ng ‘The Iron Heart’, pero pinaghandaan talaga ‘yon ng mag-ina.

Ganoon naman sina Richard at Bisaya, gusto nila na masaya ang lahat ng mga nakakatrabaho nila kapag ganitong Christmas.

Feeling ko nga, Dondon (my dear editor), may big surprise rin sa akin si Bisaya mamayang gabi dahil panay ang paalala niya sa akin na mag-join sa pre-Christmas dinner nila.

“December 23 na ang family dinner kasi wala akong makuhang catering for December 24,” chika niya.

Darating nga raw sa bahay nila sa Quezon City sina Richard, Sarah, Zion at Kai at bitbit naman ni Ruffa Gutierrez ang mga anak na sina Lorin at Venice. Siyempre, nandoroon din ang iba pang mga anak nina Eddie Gutierrez at Bisaya, plus ang mga apo nila.

Ang wala lang sa pre-Christmas family dinner nila ay si Raymond Gutierrez na nasa San Francisco, California ngayon.

Sey ni Bisaya, inimbitahan din niya si Ramon Christopher at ang mga anak sa pangunguna ng panganay na si Janine Gutierrez. Invited din ang panganay ni Tito Eddie na si Tonton Gutierrez at ang pamilya nito.

Bongga!

Aktor na nakabuntis ng sexy star nang-isnab ng press

‘Kaloka ang hunk actor na ito, huh!

Mukhang iwas na iwas siya sa issue na nabuntis niya at may anak na sila ng isang sexy star dahil nang makita niya kami sa isang event, aba, deadma siya kesehodang may iba nga siyang pa-presscon na ako ang humawak.

Takot yata siyang tanungin ko tungkol sa nasabing issue.

Pero alam mo naman ako, Dondon, kapag alam kong umiiwas ang isang celebrity sa isang issue, never akong nangulit tungkol doon.

Anyway, next time na makita ko si hunk actor, hindi ko na rin siya babatiin pa dahil sa pangde-deadma niya nang mag-hello ako sa kanya.

‘Yun na!