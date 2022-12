Prediksyon para sa 2023

Dahil parating na ang pagtatapos ng 2022, makaririnig na tayo ng mga pagtataya sa naganap na taon. Kasunod ng listahan ng mga naganap sa patapos na taon at bago ang listahan ng mga pangako sa sarili na tinaguriang “new year’s resolutions,” nariyan na ang mga prediksyon para sa mga mangyayari sa papasok na taong 2023.

Tila may hilig ang mga tao sa ganito. Sa Pilipinas, may nag-predict na ang salitang M-A-R-V-E-L ang magiging pagkakasunod-sunod ng mga magiging pangulo ayon sa kanilang apelyido: Marcos, Aquino, Ramos. Inaasahan ng marami na si de Venecia, Estrada, at Lim ang mga susunod, nguni’t nabigo ang prediksyon. Mayroon ding mga prediksyon na kahindik-hindik ang katumpakan. Kilala si Michel de Nostradamus, isang Pranses na astrologo at manggagamot, sa kanyang mataas na antas ng katumpakan, kasama pa nga ang taon kung kailan mangyayari, ng kanyang mga propesiya. Kaya, hanggang ngayon, marami ang gumagamit sa kanyang pangalan upang magpakalat ng fake news.

Naaalala ko rin ang mga pwesto sa mall na nag-aalok ng pagbabasa ng mga baraha o palad para matanaw ang iyong kinabukasan. Kadalasan naman ay hindi naman nagkakalayo-layo ang mga prediksyon: Makakapag-biyahe ka sa ibang bansa, magiging matagumpay ka sa iyong karera, magkakaroon ka ng mga pagsubok sa iyong kalusugan, at makikilala mo ang iyong soulmate. Siyempre, mas malawak at mas kaunti ang detalye, mas madaling magkatotoo ang mga prediksyon. Kaya, hango sa ganitong prinsipyo, narito ang aking listahan ng mga maaring maganap sa 2023:

Una, tataas ang presyo ng mga bilihin. Bagama’t kasama ko ang nakararami na hindi ko gugustuhin ito, parang hindi pa naman tayo nakaranas na bumaba ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, hindi kasama dito yung mga may kakaibang pangyayari. Kagaya ngayon, sinasabing mataas ang presyo ng langis dahil sa digmaan sa Ukraine. Mataas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa kakulangan sa supply nito.

Pangalawa, magkakaroon ng malakas na bagyo, at pangatlo, magkakaroon ng mapaninsalang pagbabaha. Pang-apat, magkakaroon ng malakas ng lindol. Ang lahat ng ito ay laging magiging totoo sapagka’t isa sa ating kapalaran bilang bansa ay ang ating lokasyon sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit madalas ang mga kalamidad na natural sa atin. Nakahimlay ang Pilipinas sa lugar kung saan isa sa tatlong bagyo sa buong mundo ay narito. Tayo rin ay nasa rehiyong kung tawagin ay Pacific Ring of Fire kung saan narito ang mga aktibong bulkan at maraming lindol. Panlima, may papanaw na kilalang tao—na marahil ay artista o politiko. Kung titingnan ang mga numero, sa dami ng mga kilalang tao, mataas ang probibilidad na may mamamatay na maski isa sa kanila.

Pang-huli, sa loob ng taong 2023, ang pagsikat ng araw ay magaganap sa silangang bahagi.

Magkakamali pa ba ang mga prediksyon na ganito? At kung magkamali man, sasabihin ko lang “hula nga eh.”

Katuwaan lang ang mga prediksyong ito. Kapag ganito ang tono ng mga hula, hindi kailangan ng galing na makakita sa kinabukasan. Dapat suriing mabuti ang mga nagsasabi sa atin ng ating magiging kinabukasan. Kung puro pangarap lang ang ibibigay sa atin, palagay ko kaya rin naman nating mangarap sa sarili natin. Pangarap kong maging maayos ang pamamahala sa Pilipinas. Sa ngayon, pangarap lang naman.