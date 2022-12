PNP nasungkit unang panalo sa UNTV Cup

NAKASUNGKIT ng unang panalo ang PNP Responders sa UNTV Cup Season 9 kalaban ang SSS sa score na 102-59 na pinangunahan ng best players na sina Rollie Serrano at Richrad Villanueva at leadership ni team captain Abul Khair Tawat Bayabao na nagbigay buhay sa kanilang team.

Umpisa pa lang ay nagpakita na sila ng magandang depensa kaya nagkaroon sila ng oportunidad para tumakbo sa opensa.

Ang mga bumubuo ng team PNP ay sina Jarold Dia, Harold Decena, Japhet Cabahug, Jay Mann Misola, Mark Nicholas, Antonio Tolentino, Gilly Aniban, Marvin Enriquez, John Darwin Guzman, Sergs Maceren, Francis Abaya, Geriko Dia at former PBA player Ollan Omiping.

Nagpapasalamat kami sa suporta ni PNP Chief Rofolfo Azurin at Col. Lou Evangelista pati na rin sa magandang paliga ng UNTV Cup Season 9 sa Kapatid na si Daniel Razon at Commisioner PBA star Atoy Co at Ed Cordero.

Tuloy pa rin ang tryout sa AMA University sa December 27 ganap na 1pm sa basketball at volleyball men’s, boys, women’s at girls sa AMA University sa Project 8, Quezon City.