Pangako ng Amerika sa Ukraine: Walang iwanan

Nangako si US President Joe Biden kay Ukraine President Volodymyr Zelensky na hindi niya ito iiwan sa hinaharap na giyera ng kanilang bansa laban sa Russia.

“The American people are with you every step of the way and we will stay with you — we will stay with you — for as long as it takes,” pagarantiya ni Biden sa Ukrainian leader.

Nagpasalamat naman si Zelensky kay Biden dahil sa suporta ng Amerika na isang advanced defense system na magtatanggol sa Ukraine laban sa mga armas ng Russia.

Bahagi ito ng $1.85 bilyon na military assistance ng Amerika sa Ukraine para sa pagpapatuloy ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa.