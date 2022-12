P8.5M ecstasy tablet mula France buking sa mga stuffed toy

Tinatayang nasa P8.5 milyong halaga ng mga tableta ng ectasy ang nasabat ng mga awtoridad makaraang madakip ang babaeng tatanggap sana ng ilegal na droga sa Sta. Rosa, Laguna noong Miyerkoles.

Sa report ng CALABARZON Police Regional Office (PRO-IVA), isinagawa ng mga tauhan ng NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) kasama ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) IV-A, Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU 1V-A, Philippine Postal Corporation (PhilPost) Inspectorate at Sta. Rosa Police ang pagdakip sa suspek na si Joy Bautista sa isang controlled delivery operation sa gasolinahan sa Barangay Dita, Sta. Rosa bandang alas-3:30 ng hapon.

Nagmula sa isang Bautista Victoria ang pakete na nakadeklarang ‘Children’s Playing Item’ at may laman na anim na stuffed toy at apat na supot na kinalalagyan ng 5,032 pink tablet ng hinihinalang ecstasy at tinatayang nagkakahalaga ng P8,554,400.00.

Nakumpiska rin mula sa suspek ang kanyang fake school ID, postal at BIR Tin card. Nasa kustodiya na ng PDEA 4A ang suspek at sasampahan ng kaso. (Ronilo Dagos)