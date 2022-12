Olsen Racela, Tamaraws naghiwalay na ng landas

NAGSIMULA na sa paghahanap ng bagong head coach ang Far Eastern University Tamaraws matapos ang anunsyong pagbaba sa pwesto ni PBA legend at coach Olsen Racela para ss 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Dahil sa pagbaba ng isa sa mga mahuhusay na court general’s ng professional league at two-time UAAP champion mula sa Ateneo Blue Eagles, napipisil na matunog na papalit sa pwesto nito ang isa pang playmaker at dating manlalaro ng FEU na si Dennis “Denok” Miranda.

Kasalukuyang assistant coach si Miranda sa Morayta-based squad at naglaro rito hanggang 2005 kung saan napili itong third overall pick ng Coca Cola Tigers sa PBA.

Nagbigay ito ng dalawang kampeonato sa FEU noong Season 66 at 67 taong 2004 at 2005 kalaban ang Ateneo at De La Salle, ayon sa pagkakasunod. (Gerard Arce)