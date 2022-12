My Diamond matindi karibal sa 2YO Maiden

POSIBLENG maging liyamado sa laban si My Diamond pagsalang nito sa 2-Year-Old Maiden Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas ngayong araw.

Pero inaasahang mahihirapan din sa pagpili ang mga karerista sa kanilang tatayaan dahil mga bigatin din ang ibang kalahok sa 1,200-meter race.

Ayon sa mga kareristang nagkomento sa social media, pwedeng sina Trusson at Sartorial Elegance ang maging mahigpit na kalaban ni My Diamond sa event na nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner.

Rerendahan ni jockey Claro S. Pare, maliban kina Trusson at Sartorial Elegance, ang ibang makakatagisan ng bilis ni My Diamond ay sina Prince Ise, Jeng Wears Prada Deus Ex Machina, Katherine at Sister Moon.

“Mahirap na karera pero sigurado maganda dibidendo kahit liyamado pa ang manalo,” saad ni Clarito Salvador, veteran karerista.

Samantala, may pitong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club Inc. (MJCI), lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)