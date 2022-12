Mga PDL pinayagang gumamit ng gadget sa Pasko

Inihayag ni Bureau of Corrections (BuCor) officer-in-charge Gregorio Catapang Jr. na papayagan ang mga person deprived of liberty (PDLs) na makausap ang kanilang pamilya sa Pasko gamit ang mga gadget tulad ng cellphone o laptop kung saan maaaring i-record ang kanilang pag-uusap.

Ayon kay Catapang, humingi siya ng permiso kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung saan ay siya mismo ang magdadala ng mga gadget sa layuning mabawasan ang mga kontrabando sa bilangguan tulad ng mga cellphone at maiwasan ang kaguluhan sa mga PDL.

“It will be a controlled cellphone. It’s monitored, there’s timer, it’s documented, the conversation will be recorded if they allow it. I told them, no more illegal cellphones, only allowed cellphones,” ani Catapang.

Kumbinsido si Catapang na isa sa mga dahilan ng riot at pagkaburyong ng mga PDL ang kawalan ng komunikasyon sa kanilang pamilya. Aniya, pambawas stress sa kanila ang makausap at makumusta ang kanilang mga pamilya. (Betchai Julian)