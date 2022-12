Mahinahong atleta pinikon ng dayuhan

HINDI basagulero ang atletang kinikilala ngayon bilang isa sa mga national treasure matapos na magwagi sa isa sa mga pinakaprestihiyosong torneo sa buong mundo.

Ngunit dala marahil sa kanyang estado sa ngayon ay sadyang kusang lumalapit ang hindi magagandang sitwasyon na nakakapagtulak at nagbibigay dito ng posibleng kapahamakan na mula mismo sa mga taong nagnanais lamang ito ipahiya o hindi nakakakilala sa katangian ng mahusay na atleta sa combat sport.

Umabot sa hangganan ang pasensiya ng pambansang atleta nang minsan nakasama nito ang kanyang minamahal ay isang dayuhan ang nagbitiw ng hindi magandang salita na hindi nararapat sa isang babae at tila paghahamon dito para patunayan ang kanyang husay.

Hindi nakapagpigil ang pambansang atleta na diretsahan nitong pagsabihan ang nagsalita sa kanya at sa kasamang babae na halos humantong sa mainit na bakbakan kung hindi napigilan.

Naghubad na mismo ng kanyang damit na may hood na isinusuot nito para hindi makilala ang atleta para makaiwas sa kaguluhan subalit hindi pa rin ito pinansin ng dayuhan na nais na makipagpalitan ng bigwas.

Gayunman, pinigilan ng mga kasama nitong malalapit na kaibigan ang pambansang atleta at agad na ipinasuot ang maayos nitong kasuotan bago umalis na lamang sa lugar na tambayan ng mga mahihilig sa inumin.

Ang pambansang atleta ay may inisyal na ‘PG’ as in ‘pinigil galit’. (Lito Oredo)