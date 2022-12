Magtotropa aliw sa improvise peryahan

Color game budget edition?!

Umani ng nakakaaliw na reaksyon mula sa mga netizen ang TikTok post ng user na si @kymac991 matapos ipakita sa kaniyang video ang paglalaro ng magkakaibgan ng larong pamperya pero may twist ang sa kanila.

Imbes kasi na dice ang gamit at table na may kulay, electric fan at karton na nilagyan ng tape na may nakasulat na kulay ang gamit ng mga ito.

Talagang iba ang utak ng mga Pinoy pagdating sa katatawan. Makikita sa video na upang malaman ang tumamang kulay, may nakadikit din na tape sa bawat blade ng electric fan at binubuksan kung bobolahin na ito.

Kung anong blade ang tumapat sa pinakang-itaas na bahagi ay siyang panalo.

Aliw na aliw ang mga netizen sa pakana ng mga magkakaibigan dahil sa kakaibang pakulo ng mga ito.

“Walang perya sa inyo? No problem hahahaaha”, caption ng uploader.

“Pwede na pala work from home magawa nga hahahaha”, saad naman ng isang user.

“Hahahahahha color game electricfan edition”, komento naman ng isa.

“‘Yung alam niyong may app naman pero it’s more fun pag electric fan,” aliw na sabi ng username na @niki.

Umani ng lagpas 400k views, 40k likes at 600 komento ang nasabing video. (MJ Osinsao)