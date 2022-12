Kevin Durant, Brooklyn Nets kinatay Golden State Warriors

NAGWALA ng nakakahilong 91 points sa first half ang Brooklyn Nets para ilampaso ang ini-host na Golden State Warriors 143-113 Miyerkoles ng gabi sa Barclays Center.

Third-biggest sa first 24 minutes sa kasaysayan ng NBA ang sinalansan ng Nets.

Iniskoran ng Phoenix ng 107 ang Denver noong Nov. 10, 1990, nasa Golden State pa si Kevin Durant nang silaban ng Warriors ng 92 ang Chicago noong Oct. 29, 2018.

Iniskoran ni KD ang dating team ng 23, dalawa na lang pagkatapos ng break. Franchise record ng Brooklyn ang siyam na players na nalista ng double figures.

Tapos na ang boksing nang lumamang ang Nets 91-51 sa half, nilista ni Ben Simmons ang first two baskets ng third quarter tungo sa biggest lead 95-51.

Walang Stephen Curry, Klay Thompson at Andrew Wiggins, tanging ang career-high 30 ni James Wiseman ang umangas sa Warriors na natambakan din ng 38 sa New York Knicks noong Martes.

“They made everything. They were phenomenal in the first half,” himutok ni coach Steve Kerr sa mga nakatapat. (Vladi Eduarte)