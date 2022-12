Karera Tips Ni Jp Gonzales

Disyembre 23, 2022/ Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 8 Trusson, 2 Jengs Wers Prada, 6 Sister Moon, 1 Prince Ise

R02 – 6 Scarlet Master, 4 Nicole’s Best, 3 Mantigue Island, 2 Pilya

R03 – 2 A Song For Gee, 4 Sheikh Chariot, 8 Jack Of Clubs, 6 Princess Serena

R04 – 1 El Mundo, 3 Commodora, 2 Vavavoom, 4 Succes Of Times

R05 – 3 Rise Up, 5 Habulin, 1 Maximum Speed, 4 Micro Silver

R06 – 5 Yana’s Silver, 8 Caloocan Girl, Entry No. 4, 6 It’s A Deal

R07 – 1 Don’t Stop Believin, 8 Rockaway, 5 Silver Glow, 7 Six One Six

Solo Pick: El Mundo

Longshot: Scarlet Master, Yana’s Silver, Don’t Stop Believin