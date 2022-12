Karapat-dapat talaga si Mayor Sandoval!

Dahil Pasko ay gusto nating batiin ang marami nating kababayang ini-enjoy ngayon ang benepisyong kaloob ng kanilang mga pinaglilingkurang opisina sa pribado man ‘yan o pampublikong tanggapan.

Tama lamang po na pakinabangan natin lahat ng benepisyong ibibigay ng ating mga employer dahil karapatan natin ito bilang mga manggagawa.

Bago mag-Pasko ay marami rin akong naririnig na mga ganap sa iba’t ibang local government unit. Kani-kaniya silang diskarte kung papaano kilalanin o bigyang parangal ang kabutihang ipinamalas ng kanilang mga empleyado.

Isa na rito siyempre ang matagal ko nang hinahangaang local government official na si Malabon Mayor Jeannie Sandoval.

Nakapasipag po ng alkaldeng ito na nasaksihan ko rin noong ito ay Vice Mayor pa ng lungsod ng Malabon. Hindi yata uso ang salitang pahinga sa alkaldeng ito na dahilan kaya nagpupursige rin ang kanyang mga nasasakupan lalo na ang mga taga-city hall na lalo pang pagbutihin ang paghahatid serbisyo.

Sa Christmas Party ng Malabon LGU na napanood ko online ay ramdam ko ang sinseridad ni Mayor Jeannie sa ginawa niyang pagkilala sa sakripisyong ibinibigay ng kanyang mga kapwa trabahador sa gobyerno.

Sabi nga ni Mayor ‘dahil masisipag at magagagaling kayo, hayaan niyo akong banggitin ang mga regalong inyong natanggap at matatanggap pa.’

Kaya naman hindi magkandamayaw ang palakpakan ng mga empleyado ng Malabon LGU dahil sa naghihintay nilang sandamakmak na biyaya.

Limang buwan pa lamang si Mayor pero grabe na ang mga programa at tulong na hatid nya sa mga empleyado at kanyang mga nasasakupan.

Mantakin ninyong sa susunod na buwan ay iiimplementa na ang 4th tranche ng salary standardization law V at maraming government worker ang makikinabang.

Sabi nga ni Mayor Jeannie, sa unang pagkakataon ang salary increase ay hindi na muling maghihintay ng tatlong taon, o diba?

Na tama lamang dahil ito ang pag-asa ng bawat empleyado para tugunan ang kanilang pangangailangan at mga pamilya lalo na sa mga panahong ito na sobrang taas ng mga bilihin at serbisyo.

Ang bongga rin ng balita niya na maging ang mga job order employees ay magkakaroon ng dagdag sahod at magiging P537 na kada araw.

Isa pang napapanahong benepisyong tuwang-tuwa ako na naipagkaloob ng Malabon LGU ay ang pagtugon sa kanilang pangangailangang pangkalusugan na damay rin pala maging kanilang pamilya.

Inihahanda na rin ng city government ang Malabon Ahon Blue Card para mas mapabilis at kumbinyente ang pagpapadala ng ayuda at mga social services sa mga nasasakupan.

Ang Malabon Ahon Blue Card ay ang kauna-unahang electronic card na magbibigay ng ayuda kada quarter at kalaunan ay magiging kada buwan para sa mga karapat-dapat na pamilya.

Hindi ba super bongga? Pero ang nakapagpahiyaw talaga sa lahat ng empleyadong dumalo sa party ay ang anunsyo ni Mayor Sandoval na economic assistance for employees o bonus na P10,000 sa mga empleyado.

Hindi magkandamayaw ang mga taga-city hall pero lalong dumagundong ang party nang kumpirmahin ni Mayor Jeannie na magkakaroon din sila ng BBM-SRI o Special Recognition Incentive o panibagong P10,000.

Saludo talaga ako sa maayos na pamamahala ng pamahalaang lungsod ng Malabon na ramdam na rin kahit sa ibang lugar dahil lumalaban na si Mayor Jeannie bilang mahusay na mayor sa NCR na pumangalawa ngayon kay QC Mayor Joy Belmonte.