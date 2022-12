Ivana bagong pantasya ng mga sugarol

Mala-‘goddess of gold’ ang bagong endorsement ni Ivana Alawi, na isang online casino game. Kinabog ni Ivana ang pa-gold ni Kylie Verzosa sa isa sa mga photo shoot nito.

Si Ivana kasi ay hindi lang 1-piece bathing suit na gold ang suot, kundi buong concept ng commercial ad nito ay ginto.

May eksena pang humiga si Ivana sa tubig na biglang naging gold coins at nahiga siya sa ibabaw nito.

Nag-umpisa ang TVC na naglalakad si Ivana na nakasuot ng black robe at saka naghubad. Tumambad ang suot niyang gold 1-piece swimsuit.

Sumunod na eksena ay nahiga siya sa tubig na naging cold coins at hinimas ang mga ito.

Si Ivana ang image-model endorser ng Bet88.ph, isang online casino, ebingo at sportsbetting. Dahil sa endorsement niyang ito puwede nang iluklok bilang pantasya ng mga sugarol si Ivana.

Angelica pinaulanan ng powerbank

Asahang dadagsain ng maraming powerbank si Angelica Panganiban sa panawagan nitong ninanais na regalo sa kanyang tweet.

Nanghingi sa madlang pipol si Angelica ng powerbank na idinaan nito sa kanyang tweet.

“Kailangan ko talaga ng powerbank sa buhay ko. Paki-regaluhan ako this Christmas please!” sabi ni Angelica.

Hindi dinetalye ni Angelica ang rason kung bakit kailangan niya ng powerbank, gayong hindi naman ito nagtatrabaho at lagi itong nakatutok sa kanyang baby.

Dahil sa panawagang ito marami ang nagprisinta padalhan siya ng powerbank. Tinanong ng mga fan kung saan puwedeng ipadala.

Ang iba naman ay may kanya-kanyang reaksyon sa tweet, gaya ng suggestion ng isang netizen na samahan na ng bagong cellphone ang paghingi nito.

Marami naman ang nangakong magpapadala pero ang kapalit ay halik sa kanyang anak. Ilan naman ay nanghingi kapag sobra-sobra ang nagbigay ng powerbank.

Arjo madamdamin love letter kay Maine

Muling nagpakilig sa mga netizen sina Maine Mendoza, Arjo Atayde sa photo nilang nagpapakita ng umaapaw na kaligayahan.

May kinalaman sa kanilang anniversary nila ni Maine ang rason ng photo posting ni Arjo sa Instagram. Kuha ito sa nakaraang bakasyon ng dalawa sa Paris.

“Happy fourth, my baba! Thank you for everything that you do and for everything that you are. I love you,” ang bati ni Arjo kay Maine.

Hindi naman siyempre nagpahuli si Maine at nag-post din ito ng kanyang anniversary greeting sa actor-public servant.

“Happy fourth,” simpleng bati ni Maine kay Arjo.

‘Yun nga lang, blurred ang black image na pinoste ni Maine. Hindi naman ito kinuwestyon ng kanilang mga fan.