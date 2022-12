Gigil ni John Riel Casimero kay Naoya Inoue lalong tumindi

MATAPOS baligtarin ang resulta ng laban ni dating three-division world champion John Riel ‘Quadro Alas” Casimero laban kay Ryu Akaho ng Japan patungo sa second round knockout na ginanap sa South Korea kamakailan, muling lumutang ang posibilidad na makaharap nito sa wakas ang undefeated at undisputed bantamweight champion Naoya “Monster” Inoue sa susunod na taon.

Unti-unting nakakakuha ng interes sa mga boxing promoters ang 33-anyos na tubong Ormoc City, Leyte matapos ang matagumpay na pagbaligtad ng desisyon ng Korea Boxing Members Commission (KBM) na mula sa No Contest ay inilagay ito sa knockout victory sa Paradise City Plaza, Incheon.

Mas nagkaroon ng maliwanag na dating ang mga promoter na sina Ichitaro Ishii at Masayuki Ito sa hinaharap na boxing career ni Casimero.

Naging malaking tulong sa pagbabago ng desisyon matapos pumalag ang kampo ni Casimero at Games and Amusement Board (GAB) sa naturang laban na masusing inalam at natagpuang hindi galing sa suntok sa batok ni Casimero kay Akaho, bagkus ay hilo na ito at hirap nang lumaban sa 2:25 ng second round.

“The Games and Amusements Board (GAB) welcomes the decision of the Korea Boxing Member’s Commission (KBM) to change the result of the December 3, 2022 fight between John Riel Casimero and Ryo Akaho from “NO CONTEST” to “CASIMERO WIN BY KO,” wika ng statement ng GAB.

Dahil sa naturang panalo ay napahaba ni Casimero ang kanyang winning streak sa walo kabilang ang pagkakapanalo nito ng WBO 118-pound title kay Zolani Tete ng South Africa na tinapos sa third round, habang sinundan ng parehong resulta kontra Duke Micah at split decision panalo kay Guillermo Rigondeaux.

Nahubaran lamang ng titulo si Casimero nitong Mayo matapos hindi madepensahan ng dalawang beses ang kanyang titulo kasunod ng paglabag sa alituntunin ng British Boxing Board of Control (BBBofC) sa pagsusuot ng Sauna para mag-cut ng weight bago ang nakatakdang laban kay British boxer Paul Butler. (Gerard Arce)