Eksena sa club: Kelot na-engage sa babaeng kakikilala lang

Anong gagawin mo kung pupunta ka sa bar at bigla ka na lang lumuhod at gustong ma-engage sa babaeng kakakilala mo pa lang? Paniguradong kinabukasan ay tila wala ka sa sarili at walang ideya sa nangyari!

Ito ang naging eksena sa isang club sa Tomas Morato sa Quezon City matapos “mag-propose” ang isang lalaki sa isang babae na kakakilala niya pa lang noong gabi ring iyon.

Sa post na inupload ni Dodi Giducos, makikita ang nakaluhod na binata sa isang tabi ng club habang abala ang karamihan sa pagpa-party at tila isinusuot ang singsing sa nakatalikod na babae.

Tila biro lang naman ang proposal dahil ayon sa update ni Giducos, may ibang kasintahan ang babae.

“Update: May jowa daw yung babae. Kawawa naman yung tropa ko,” saad ng uploader.

Umani naman ng iba’t ibang komento mula netizen ang naturang post.

“Naalala pa ba nila yan afterparty?” komento ng isang FB user.

“Will you memory hahahahaha. Yung memory ko nawala kinabukasan eh,” dagdag naman ng isa.

“Queen Elsa: You can’t marry a man you just met. Couple: *ignores Elsa*,” aliw na komento ng isang netizen.

Umabot na sa higit 50k ang reaksyon ng nasabing post na talaga namang benta sa mga netizens. (MJ Osinsao)