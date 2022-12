DSWD, iba pang ahensya 24/7 trabaho kahit holiday – Marcos

Nagtatrabaho ng 24/7 ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at iba pang kaukulang ahensya para matugunan ang pa­ngangailangan ng mahihirap ngayon at pagkatapos ng holidays.

“Itong nakaraan na siguro anim na buwan ay busying-busy ‘tong mga ito dahil ang daming dumaan dito sa Pilipinas. May bagyo, nagkalindol pa tayo sa Abra, kaya’t siguro masasabi natin isa na ito sa mga agencies na 24/7 talaga,” ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay papuri sa DSWD sa ginanap na gift giving sa mahihirap sa Open Ampitheater sa may Rizal Park sa Maynila.

“Hindi natutulog ‘yung bagyo, hindi nagbabakasyon ‘yung lindol, at ‘yung flooding ay ‘di nangingilala ng holiday kaya’t kahit papaano la­ging nandiyan ‘yung mga ‘yan. Kaya’t maraming salamat sa inyo hindi lamang para sa ngayong event na ito kundi para sa lahat ng inyong ginawa at napakabuti dahil mara­ming-marami kayong natulungan,” dagdag pa ni Marcos.

Sinabi pa ni Marcos na ang kaunting tulong sa mga mahihirap ay hindi lamang tuwing araw ng Pasko dahil araw-araw ay iniisip nila kung paano patuloy na matutulungan ang mga mahihirap.

Sa ginanap na gift-giving activity, nagpamahagi si Marcos ng Christmas gifts sa may 400 bata at 574 indibidwal at pamil­ya at ilang miyembro ng indigenous people (IP) na kinupkop ng 17 local government units (LGUs) sa Metro Manila.

Naglalaman ang Christmas gift ng food packs, laruan at libro sa mga bata, sa mga adult naman ay 6 kilo ng bigas, grocery items, hygiene kits, at cash assistance na P10,000 mula sa Department’s Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program. (Juliet de Loza-Cudia)