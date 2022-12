Dong-Yan, Goma-Lucy, Toni-Paul, Billy-Coleen pangmalakasan ang werpa

Gaano man katindi ang mga problema, hindi pa rin nawawala ang kinang at pag-asa sa ating lahat.

Tulad na lamang ng mga showbiz personality na sakalam pa rin kahit pandemya.

Kilalanin ang power couples na malupet ‘di lamang sa kagandahan at kagwapuhan kundi maging sa werpa.

Sina Iya Villana, Drew Arellano na naka-isa, dalawa, tatlo, at ngayo’y apat na ngang anak!

2014 nang ikinasal ang Kapuso couple at noong 2016 ay isinilang nila ang kanilang first baby na si Primo. After almost 2 years ay sinilang naman ang kanilang another boy na si Alonzo Leon.

2020 nang i-announce naman ng mag-asawa ang kanilang baby number 3 at ito nga ang baby girl nilang si Alana Lauren.

At nito lamang June 2022 dumating naman ang kanilang bunso na si Astro Phoenix.

Isa pang power couple sina Lucy Torres at Richard Gomez na hindi lang pang-fairy tale kundi pang-Wattpad din ang mga eksena ng pagsisimula ng pag-iibigan.

Pareho ngang pinasok ng dalawa ang mundo ng politika kaya naman hindi lang sila pang-TV screen kundi pang-public service rin.

Sa tsikahan ng “Walang Basagan” kay Cong. Richard, sinabi nitong tinutulungan na siya ng kanilang anak na si Juliana sa ilang gawain niya sa opisina para madagdagan din ang kanyang kaalaman.

Speaking of politika, masasabi ngang sumalo ng napakaraming banat ang mag-asawang Toni Gonzaga at Direk Paul Soriano pero sa kabila nito tila walang nakapigil sa dalawa sa pamamayagpag sa showbiz man o — sa politika?

Well, hindi man sila direktang pumasok sa public service, pero nabuhol dito ang kanilang pangalan dahil sa kanilang matinding pagsuporta sa kampanya at sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos, Jr.

Ngayon, hawak nga ni Direk Paul ang posisyon bilang presidential adviser on creative communication at sasahod ng piso sa buong taon.

Si Toni naman, tuloy lang sa pag-arte at hosting. katunayan, sinabak nina toni at paul sa 2022 metro manila film festival ang kanilang entry na My Teacher.

At siyempre pa, pag sinabing power couple sa mundo ng showbiz ay hindi mawawala sina Marian Rivera at Dingdong Dantes na kamakailan nga ay pinasilip na ang kanilang bonggang new house.

Going strong, sexy, and elegant din sina Richard Gutierrez-Sarah Lahbati na kahit busy sa trabaho at pag-aalaga sa kids ay naisisingit pa rin ang kanilang travel and alone time.

Very inspiring din ang samahan nina Coleen Garcia at Billy Crawford na kitang-kita ang suporta sa isa’t isa lalo na nang manalo si Billy sa “Dancing with the Stars” show sa France!

Hindi rin papakabog ang career ni Colleen lalo na’t napili siyang Pinoy endorser ng isang foreign retail brand.

Dahil sa pangmalakasang suporta sa isat isa ng show biz couples, kampante ang kanilang fans na patuloy silang magsasabog ng good vibes at inspirasyon. (GM)