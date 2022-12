Dating pulis timbog sa higit P1M holdap

Himas-rehas ang isang dating pulis matapos itong idawit sa mahigit na P1 milyon pagholdap sa supervisor ng J&T Express nitong Martes sa bayan ng Sara, Iloilo.

Sinampahan ng ng kasong robbery sa Iloilo Provincial Prosecutor’s Office ang suspek na si Lyman John Ochenta, 33-anyos at residente ng Poblacion Sur, Balasan, Iloilo gayundin ang kasama nitong hindi pa nakikilala.

Nasibak ito sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga at robbery with homicide dahil sa pagpatay sa isang security guard at tangayin ang P320,000 payroll money sa bayan ng Carles noong Setyembre 10, 2022.

Ayon kay Sara Municpal Police Station (MPS) chief Lt. Col. Norlan Perante, Itinuro ng mga biktimang sina Dayana Marie Ciudad, 25, supervisor ng J&T Express at drayber nitong si Rodel John Cuaresma ang suspek na isa sa dalawang riding-in -andem na humoldap sa kanila ng higit sa P1 milyon bandang alas-9:30 ng umaga sa Barangay Apologista ng nasabing bayan.

Samantala, itinanggi ni Ochenta ang akusasyon at sa katunayan ay nasa bayan umano siya ng Batad, Iloilo nang mangyari ang holdapan. (Edwin Balasa)